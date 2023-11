Gleich zwei Paare müssen das "Sommerhaus der Stars" verlassen: "So ne verlogene Pisse!"

Tim und Carina brechen das "Sommerhaus der Stars" ab. Nur kurze Zeit später muss ein weiteres Paar die Koffer packen.

Von Anna Gumbert

Bocholt - In Folge 9 des diesjährigen "Sommerhaus der Stars" werden reihenweise die Handtücher geworfen: Beinahe jedes Paar steht kurz vor dem Abbruch und der Stress entlädt sich am jeweiligen Beziehungspartner. In der Nacht der Nominierung ergibt sich ein neues, gewöhnungsbedürftiges Bündnis unter den Kandidaten.

Tim (51) und Carina (33) ergreifen die Flucht aus dem Sommerhaus. © RTL Nach dem bodenlosen Streit bei der letzten Nominierung, bei der auch Serkan (30) und Samiras (29) Tochter Nova unwillentlich involviert worden war, hängt der Haussegen in der Bruchbude der Stars ordentlich schief. In den frühen Morgenstunden zieht beinahe jedes Paar einen baldigen Auszug in Erwägung. "Ich bin ein richtiges Wrack. Klar will ich die 50.000 Euro, aber sowas für Geld über sich ergehen lassen, ist schwierig", weint Pia (35) in Zicos (32) Armen. Aleks (32) versucht bei Partnerin Vanessa (23) nach den verbalen Entgleisungen des letzten Abends Land zu gewinnen. "Komplett Katastrophe, das macht man nicht, wo sind deine Werte, Aleks?", gibt sich Vanessa immer noch beleidigt. Am weitesten gereift sind die Auszugs-Überlegungen bei Schlager-Pärchen Carina (33) und Tim (51). Das Sommerhaus der Stars Sommerhaus-Macho bringt eigene Freundin gegen sich auf: "Such dir 'ne Andere!" "Ich hab hier Extremsituationen erlebt, die ich in meinen 51 Jahren zum Glück nie so erlebt habe und möchte sie auch nicht mehr erleben", fällt Tim dann schließlich eine Entscheidung und die beiden packen die Koffer. Die Trauer bei den übrigen Kandidaten hält sich in Grenzen, vor allem bei Justine (33) und Arben (28), die sich somit vor der Exit-Challenge gerettet haben.

Für die anderen Kandidaten geht es nahtlos über in die nächsten Challenges. © RTL

Neue Challenge fordert die Paare: "Hab mich wie hirntot gefühlt!"

Aleks (32) und Vanessa (23) können sich vor der Nominierung schützen. © RTL Ohne Spiele wäre es aber langweilig, deswegen werden die Kandidaten in zwei Gruppen zur nächsten Challenge geschickt: Die Paare müssen mit Bauklötzen einen immer größer werdenden Turm zwischen einander aufbauen. Vor allem bei Maurice (25) sorgt das Spiel für große Aufregung und Geschrei. "Ich verliere gleich die Fassung, weil der so laut ist", kreischt Samira, deren Konzentration unter ihrem Konkurrenten leidet. Buh-Mann Aleks und seine Partnerin können sich safen. "Das ist Genugtuung, bei uns sprechen Taten und nicht nur leere Worte", so der selbsternannte "maskuline Mann". Das Sommerhaus der Stars "Lasst da mal richtige Männer einziehen!" Mike Blümer über Aleks im "Sommerhaus der Stars" Der Rest wird alsbald ins nächste Spiel geschickt. Diesmal müssen die Kandidaten sich den Inhalt eines Regals einprägen und ihren Partnern auf einer Drehscheibe Anweisungen zurufen, damit diese das Regal mit den gleichen Gegenständen füllen. "Ich hab mich wie hirntot gefühlt, es ging einfach gar nicht", resümiert Justine die Challenge, die kein einziges der Paare vollständig beenden konnte. Serkan und Samira konnten aber die meisten Regal-Übereinstimmungen erzielen, weswegen sie für die Nominierung ebenfalls sicher sind.

Zico und Pia sind nicht schnell genug. Sie können sich nicht schützen und werden prompt rausgewählt. © RTL

"Wenn es darauf hinausläuft, dann ist das so!" Bei Ricarda (31) und Maurice (25) fällt zum ersten Mal das Wort "Trennung". © RTL

Steht Maurice und Ricardas Beziehung vor dem Aus?