"Lasst da mal richtige Männer einziehen!" Mike Blümer über Aleks im "Sommerhaus der Stars"

Leipzig - Tränen, schwache Arme und viel Geschrei: Woche für Woche geht das Drama zwischen Reality-Paar Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) im "Sommerhaus der Stars" in die nächste Runde. Grund genug für Melanie Müllers (35) Ex Mike Blümer (56) und Partnerin Katharina Kahmann, sich über den Zickenkrieg in der Trash-WG lustig zu machen.