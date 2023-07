Mega-Zoff im "Sommerhaus der Stars": RTL bestätigt "Zwischenfall" beim TV-Dreh

Bocholt/Köln – Das " Sommerhaus der Stars " wird in diesem Jahr offenbar so extrem wie noch nie! Jetzt hat sich RTL zu dem Gerücht geäußert, dass es bei den Dreharbeiten zwischen zwei Promi-Kandidaten zu einem körperlichen Angriff gekommen sein soll.

Die Namen der beiden betroffenen Paare will der Sender bislang zwar geheim halten, " Bild " will jedoch bereits erfahren haben, um wen es sich bei den Streithähnen handelt.

Reichlich Krawall-Potenzial dürften auch Claudia Obert (61) und Max Suhr (25) mit ins "Sommerhaus" bringen. © RTL

Von der mutmaßlichen Ohrfeige im Sommerhaus will der Sender jedoch nichts wissen. "Spekulationen, dass ein Schlag ins Gesicht stattgefunden habe, kann RTL nicht bestätigen", hieß es.

Was sich bei dem "Zwischenfall" wirklich zugetragen hat, wissen derzeit wohl nur die Personen gewiss, die selber vor Ort waren. So hatte Can bereits in einer Instagram-Story angedeutet, dass er in einen krassen Beef involviert gewesen sein könnte.

"Bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind", appellierte der Walentina-Verlobte demnach an die "Sommerhaus"-Macher. "Sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt."

Besonders skurril wirkt auch, dass RTL bislang lediglich acht Kandidaten-Duos offiziell bestätigt hat - Gigi und Dana sind nicht darunter, stehen aber inoffiziell längst fest. Außerdem soll als Konsequenz des frühzeitigen Doppel-Exits ein neues Paar in die Bocholter Promi-Hütte nachrücken.

Dabei handelt es sich angeblich um "Kampf der Realitystars"-Gewinner Serkan Yavuz (30) und seine Liebste Samira Klampfl (29).