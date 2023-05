Offiziell bestätigt: Diese Paare ziehen ins "Sommerhaus der Stars"!

Köln/Bocholt - Nun steht fest, wer ins " Sommerhaus der Stars " ziehen wird: Am Montagabend ließ RTL die Promi-Bombe platzen und gab feierlich die Teilnehmer bekannt.

Edith (28, v.l.n.r.) und Eric (33) Stehfest neben und Justine Dippl und Arben Zekic. © Bildmontage: RTL

Fans müssen nun nicht mehr lange warten, denn die neue Staffel ist endlich in die Produktion gegangen. Das verriet RTL am Montagabend in einer Pressemitteilung und verkündete: "Im 'Sommerhaus' wird's wieder voller: Für acht Promi-Paare hieß es heute, hereinspaziert ins Häuschen Elend!"

Doch auf welche Promis dürfen die Zuschauer sich in diesem Jahr freuen?

Während es bislang lediglich Gerüchte darüber gegeben hat, wer wohl dabei sein könnte (darunter beispielsweise Marc Terenzi und Verena Kerth), bestätigte der Sender die teilnehmenden Paare am Montagabend nun offiziell.

Demnach dürfen die Zuschauer sich auf folgende Kandidaten freuen:

Schauspieler-Paar Eric (33) und Edith (28) Stehfest

Reality-Darsteller Maurice Dziwak (23) und Ricarda "Ricky" Raatz

Unternehmerin Claudia Obert (61) und Max Suhr (24)

Reality-Pärchen Aleksandar "Aleks" Petrovic (31) und Vanessa Nwattu (23)

Reality-Teilnehmerin Walentina Doronina (23) und Can Kaplan

Partyschlagersänger Tim Toupet (51) und Carina Crone

Joey Heindles Exfrau Justine Dippl und Arben Zekic

Soap-Stars Pia Tillmann (35) und Zico Banach (31)

Bei dem Cast sind Streitereien (wohl nicht zuletzt dank Krawallmacherin Walentina) praktisch vorprogrammiert.