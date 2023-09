Next Level im Sommerhaus: "F****t und verpisst Euch!"

Maurice Dziwak (25) macht Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) eine unmissverständliche Ansage. © RTL

"Wähl' mich bitte in die Exit Challenge. Ich schwör' dir, ich nehm dich so auseinander! Ich hau' euch hier raus!", sagt Maurice Dziwak (25), nachdem sich Walentina und Can Kaplan (27) in der zweiten Challenge von Folge 2 vor dem Rauswurf schützten.

Walentina, laut Aleks Petrovic (32) ein "kleines Mäuschen, das sich über inszenierten Trouble versucht, Aufmerksamkeit zu holen", sorgt aber mit ihrem Freund direkt für den nächsten Streit. Nachdem sich die Gruppe Wassermelone aufgeschnitten und es sich im Garten gemütlich gemacht hat, machen sich die Verlobten ein Hähnchen für sich allein.

Eric Stehfest (34) versucht noch, sie von ihrem kulinarischen Vorhaben abzubringen. Selbstverständlich vergeblich.

"Ich mach' hier kein Kantinenessen. Das sind nicht meine Freunde, das sind Konkurrenten", stellt die 23-Jährige klar.

Aleks findet das "Scheißen auf die Gemeinsamkeit" freilich gar nicht fein, bekräftigt sogar, was er schon alles für Can getan habe. Zum Beispiel Würstchen gegrillt: "Ich habe daran gedacht, weil du Moslem bist und nur Kalb isst aus Respekt zu deiner Religion." Der 27-Jährige ist überrascht: "Hä, ich bin kein Moslem." Ist er für Aleks schon, schließlich esse er kein Schwein. "Ich ess' Schwein, ich verzichte nur auf Schwein", erklärt er.

Die einzige, die gechillt bleibt und die Aufregung nicht versteht, ist Claudia Obert: "Das Schlimme ist, es gibt keinen Alkohol, aber zu Futtern gibt's doch hier genug. Wir hungern hier doch nicht. Als hätte man noch nie ein Hähnchen gehabt in seinem Leben."