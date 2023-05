"Sommerhaus der Stars" geht in die achte Runde: Diese Promi-Paare ziehen in die RTL-WG!

Unter anderem sollen Marc Terenzi mit Freundin Verena Kerth und Gigi Birofio mit seiner Soldatin Dana Feist in die begehrte WG einziehen. © Montage: Instagram/Screenshot/Marc Terenzi, Instagram/Screenshot/Gigi Birofio

Noch bevor die Dreharbeiten im nordrhein-westfälischen Bocholt überhaupt losgegangen sind, hat die Bild bereits die ersten Liebes-Duos preisgegeben, die an der Seite prominenter Artgenossen um die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer buhlen.

Den ersten Schritt über die ruhmreiche Schwelle sollen Luxus-Lady Claudia Obert (61) mit Freund Max (24) machen. Seit dem vergangenen August geht das durchaus ungleiche Pärchen gemeinsam durchs Leben und will im Sommerhaus der Stars ihre Liebe endgültig festigen - Zoff programmiert! Schon bei "Promis unter Palmen" zählte Obert (life is a party, no campari no party) zu den impulsivsten Mitstreiterinnen und lieferte sich mit Désirée Nick (66) heftige Wortgefechte.

Für die ist auch "Ich bin ein Star, holt mich hier raus"-Star und Frauenschwarm Luigi "Gigi" Birofio (23) zu haben! Hand in Hand mit Freundin Dana Feist (26), der er am australischen Lagerfeuer eine waschechte Liebeserklärung widmete, wagt der 23-Jährige das Abenteuer Sommerhaus.

Aber auch seine Herzensdame ist in TV-Deutschland keine Unbekannte. Die Soldatin stand in der jüngeren Vergangenheit für "Love Island" und "Are you the one?" vor der Kamera.