"Sommerhaus der Stars": Schlammschlacht eskaliert schon vor TV-Start!

Bocholt (NRW) – Na, das kann was werden! Gerade erst wurde der TV-Start für die diesjährige Staffel " Sommerhaus der Stars " offiziell bestätigt, doch schon jetzt fliegen so richtig die Fetzen. Im Mittelpunkt der Schlammschlacht: die zwei Teilnehmerinnen Walentina Doronina (23) und Justine Dippl (35).

Was genau passiert ist, verriet die 23-jährige Essenerin - wohl aufgrund einer drohenden Vertragsstrafe - nicht. Auf den Kommentar einer Userin hin machte sie jedoch eine unheilvolle Andeutung: "Straftaten MÜSSEN gezeigt werden."

"Dann hoffe ich mal, dass ihr alles zeigt und niemanden schützt", forderte Walentina in Richtung der Show-Macher und verlangte, dass keine der im "Sommerhaus" vorgefallenen Szenen im finalen Zusammenschnitt ausgelassen werden sollen.

In der Kommentarspalte unter dem Instagram-Posting, in dem RTL das Startdatum verrät, bekam die Krawall-Blondine nun jedoch mächtig Gegenwind.

Justine Dippl (35) hat sich im "Sommerhaus" offensichtlich nicht nur Freundinnen gemacht. © RTL

Ihr Verlobter Can Kaplan (27), der mit Walentina zusammen ins Promi-Exil gezogen war, schlug in dieselbe Kerbe: "Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja nicht ohne Grund."

Welcher ehemalige Kurzzeit-Mitbewohner angeblich ins Visier der Justiz geraten ist, präzisierten sowohl Walentina als auch Can nicht. Zumindest eine offene Rechnung scheint erstere jedenfalls mit Justine Dippl zu haben.

So antwortete Walentina unter einem eigentlich harmlosen Kommentar der Heindle-Verflossenen: "Müll bleibt Müll, gut, dass Joey es früh genug gesehen hat."

Justine wollte die offenkundige Beleidigung nicht auf sich sitzen lassen und schoss postwendend zurück: "Du schrecklicher Mensch. Aber bald werden wir es alle sehen und du kannst, wie du so schön sagst, dich mal selbst reflektieren."

Justine habe ihren "Bekanntheitsgrad" nur durch ihren Ex erlangt, konterte Walentina. "Doch ich habe was geleistet", hielt ihre Busenfeindin dagegen. "Ich habe eine wunderschöne Tochter und einen festen Beruf, sogar zwei Jobs im normalen Leben und als STAR betitle ich mich nicht, so heißt nun einmal die Sendung."

Doch damit noch längst nicht genug!