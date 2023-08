"Sommerhaus der Stars" 2023: TV-Start steht fest, RTL verkündet Novum

Bislang wurden acht Promi-Paare offiziell von RTL als "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten bestätigt. © RTL

Offenbar ist in der Bocholter Promi-WG in diesem Sommer so viel passiert, dass die Macher des Formats gleich zwölf Folgen damit füllen können. So lang ist noch keine der vorherigen Staffeln gewesen.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr, holten Bauer Patrick Romer und seine (inzwischen Ex-)Freundin Antonia Hemmer in Folge neun den Sieg. Mit dem großen Wiedersehen gab es noch eine zehnte Folge obendrauf.

Los geht es mit Staffel acht am 19. September 2023 (Dienstag)! Dann läuft die erste "Sommerhaus"-Folge zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL.

Für Bezahlkunden von RTL+ steht die Auftaktepisode sogar schon eine Woche früher, am 12. September, zum Streamen bereit. Dabei fällt eine Besonderheit im Sendeplan auf.