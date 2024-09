Tessa und Jakob beim "Sommerhaus der Stars": Ist ihre Beziehung wirklich echt?

Hamburg - Das " Sommerhaus der Stars " hat noch nicht einmal begonnen und schon gibt es die ersten Gerüchte darüber, dass eine Beziehung nur gespielt sein soll: Oder ist die Liebe von Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Tessa Bergmeier (34) und ihrem Freund Jakob (39) wirklich echt?

Die Influencerin Tessa Bergmeier (34) wird mit ihrem Freund Jakob (39) ins "Sommerhaus der Stars" einziehen. © RTL

Zuletzt hatte Tessa ihre Beziehungen aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Lange war unklar, ob die zweifache Mutter eigentlich Single ist. Im Interview mit TAG24 hatte sie im Februar noch betont: "Ich bin komplett allein mit meinen Kids."

Doch im diesjährigen "Sommerhaus der Stars" wird sie an der Seite von ihrem Freund Jakob (39) zu sehen sein, um mit ihm in Staffel 9 um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu kämpfen.

Grund genug für viele Follower, an ihrer Beziehung zu zweifeln: "Die wirken auf mich eher wie Freunde", "Tessa und ihre Handpuppe", "Paar? Glaube ich nicht!", heißt es in den gehässigen Kommentaren unter einem Vorstellungsvideo der beiden auf Instagram, das Tessa am Dienstag geteilt hatte.

Einen Tag später reagierte sie auf den Hate aus ihrer Community und veröffentlichte ein weiteres Video, in dem sie zahlreiche private Schnappschüsse von sich und Jakob präsentierte ...