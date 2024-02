Deshalb ist Ex-Kandidatin Tessa Bergmeier vom aktuellen Dschungelcamp enttäuscht

Hamburg - Ein Jahr ist es bereits her, dass das EX-GNTM-Model Tessa Bergmeier (34) im RTL-Dschungelcamp war. TAG24 traf sie jetzt in Hamburg.

Tessa Bergmeier (34) servierte bei der Lufthafen-Gala ausschließlich vegane Speise. © TAG24/Franziska Rentzsch

Für das Charity-Event zugunsten des Altonaer Kinderkrankenhauses hatte sich Tessa in dieser Woche als Aufhilfskellnerin die Schürze umgebunden. Auch im vergangenen Jahr war das Model schon dabei, konnte sich aber vor Schmerzen kaum auf den Beinen halten.

"Die Rückenschmerzen habe ich immer noch", erzählte sie jetzt TAG24. "Aber ich habe mehr darüber gelernt, woher die kommen. Weil Bandscheibenprobleme sind Anspannungen." Wenn sie aber gut auf ihren Körper achte und sich auch die Zeit nehme, in sich hineinzufühlen, könne sie inzwischen gut mit den Beschwerden umgehen.

Doch so ganz ohne Anspannungen kommt die alleinerziehende Mutter natürlich nicht durchs Leben: "Ich bin gerade seit zwei Wochen komplett allein mit meinen Kids, der Papa ist in Peru. Und das geht auch auf meinen Körper", so Tessa weiter.

Normalerweise seien die Kinder am Wochenende auch mal bei ihrem Ex-Partner, sodass sie dann etwas Zeit für sich habe. An diesem Abend hat sich Tessa Hilfe von einer Babysitterin geholt. "Sonst könnte ich heute gar nicht hier sein."

Die Charity-Gala im "Cornelia Poletto Palazzo" steht jedes Jahr ganz im Zeichen des "Lufthafens" im Altonaer Kinderkrankenhauses. Doch Tessa hat sich für diesen Abend auch noch etwas anderes auf die Fahne geschrieben ...