Testosteron-Cocktail im "Sommerhaus der Stars" explodiert: "Viele Blicke, viele Hörner!"

Gigi und Dana ziehen ins Sommerhaus der Stars ein und müssen sich sofort in einer neuen, kniffeligen Challenge beweisen.

Von Anna Gumbert

Bocholt - Nach einem wirklich den Kopf zerbrechenden Exit-Game muss ein weiteres Paar das "Sommerhaus der Stars" verlassen, doch Nachschub lässt nicht lange auf sich warten - und damit natürlich die nächste Portion "Beef" unter den Kandidaten!

ACHTUNG, SPOILER!

Eric und seine Frau Edith müssen im Exit Game gegen Aleks und Vanessa antreten. © RTL Nach der letzten Nominierung müssen Eric (34) und Edith Stehfest (28) gegen das "Temptation"-Pärchen Aleks (32) und Vanessa (23) antreten. "Es gibt einen Gott und der wird hier heute richten", deutet das mystische Orakel Maurice (25) an und so kommt es auch. Beide Männer müssen sich fünf verschiedene Fragen merken, einen Parcours inklusive Schlammbad überwinden und ihrer Frau die Fragen dann überbringen - die diese beantworten muss. Vor allem Edith, die unter Dyskalkulie, also einer Art Rechenschwäche leidet, fallen Fragen wie "Drei Katzen fressen drei Mäuse in drei Minuten, wie lange brauchen 100 Katzen für hundert Mäuse" besonders schwer und so können Vanessa und Aleks das Exit-Game für sich entscheiden. Das Sommerhaus der Stars Gigi Birofio und Freundin Dana Feist ziehen ins "Sommerhaus der Stars": Das hält Konkurrentin Pia Tillmann davon! Zurück im Sommerhaus klappen einigen Kandidaten zu diesem Ergebnis die Kinnladen nach unten. "Keiner hätte damit gerechnet, die Favoriten heute gehen zu sehen", staunt Joey Heindls Ex Justine (33). Die Stehfests packen ihre Koffer und nehmen es sportlich. "Wir sind als Ehepaar gekommen und gehen als Ehepaar, das gewachsen ist auf diesem Weg", fasst Eric seine Zeit im Sommerhaus zusammen. Na dann, guten Heimweg!

Zahlen und Rechnungen sind so gar nicht Ediths Stärke. © RTL

Schlammpackung inklusive: Die Exit-Gamer kehren ins Sommerhaus zurück. © RTL

Gigi und Dana ziehen ins Sommerhaus ein

Juhu, Gigi und Dana sind "in the house"! © RTL Viel Zeit für Abschiedsschmerz gibt es nicht, denn es gilt bereits den nächsten Streit auszutragen: "Are You The One"-Star Maurice kann es seinem ehemaligen "Bruder" Aleks nicht verzeihen, dass dieser Frieden mit Staatsfeind Nummer ein Walentina (23) geschlossen hat. "Du bist einfach ein mieser Verräter. Du bist einfach ein falscher Fuffziger und lächerlich", spuckt der 23-Jährige seinem Kontrahenten vor die Füße und vergisst dabei auch nicht, die Affäre rund um Aleks' Ex Christina Dimitrou (31) und deren unrühmlichen Abgang noch einmal aus der Versenkung zu holen. "Du bist lächerlich. Dein Nachname ist lächerlich!", kontert Aleks gekonnt und nach dieser Kränkung der Dziwakeschen Familienehre explodiert der Streit natürlich komplett. Das Sommerhaus der Stars Sommerhaus der Stars: Diese drei Paare rücken nach - mit IHNEN hat keiner gerechnet Ein bisschen Erfrischung bringt ein neues Paar, das Einzug in das Sommerhaus hält: TV-Gigolo Gigi (24) und seine neue Freundin Dana (27) schleppen ihre Koffer in das Haus Elend und sorgen für freudestrahlende Gesichter - zumindest bei den meisten Bewohnern. "Dana hat sich immer die Männer mit größten Namen ausgesucht, die sie mitziehen. Selber was gemacht hat sie nicht", lästert Walentina über ihre neue Kontrahentin. TV-Veteran Gigi verschafft sich alsbald einen Überblick über die aktuelle Lage zwischen den Kandidaten. "Man merkt, dass viel passiert ist. Viele Blicke, viele Hörner", hat der glutäugige Italiener richtig erkannt.

Frisch verliebt, nicht ganz so frischer Atem: Gigi und Dana haben ein ganz besonderes Level an "Vertrautheit". © RTL

Zwischen Aleks und Maurice funkt es - im negativen Sinne. © RTL

Mit Pferd und Pflanze versucht Can (27) Gleichgewicht in seine Partnerschaft mit Walentina zu bringen. © RTL

Liebe im Gleichgewicht: Challenge bringt Paare mal wieder an die Grenze