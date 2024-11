Wutausbrüche und "linke Bazillen": Kein Tag im Sommerhaus ohne völlige Eskalation

Die Nachzügler Lorik (28) und Denise (28) entscheiden das Spiel "Lass mich nicht hängen" für sich. © RTL

Der heftige Beziehungsstreit zwischen Emma (23) und Umut (26) schockiert die anderen Stars auch noch am Tag danach. "Anscheinend ist sie das Monster, oder die Hexe, was Haare auf den Zähnen hat", so Rafis (34) harte Aussage über die Blondine, nachdem sich das "Temptation Island"-Paar am Abend zuvor wortwörtlich fast die Köpfe einschlug.



Die schnelle Versöhnung der beiden stößt beim Rest auf Unverständnis. Emma und Umuts Eifersuchtsattacken sind derweil aber nicht die einzigen Beziehungsprobleme, die die Stimmung im Sommerhaus beherrschen - was auch sonst. Auch Gloria (31) und Michael (32) kommen nicht wirklich auf einen gemeinsamen, harmonischen Nenner.

Während des ganzen Hin und Hers müssen sich Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan Kleiser (57) der Exit-Challenge "Gib's mir nochmal, Baby" stellen und eliminieren schließlich erfolgreich die noch einzigen Freunde der "Temptation"-Allianz.

Und wer hätte es gedacht: Nach einer eigentlich harmlosen Runde "Ich hab' noch nie", eskaliert der nächste Streit. Alessia (22) verkraftet es absolut nicht, dass ihr Mann Can (27) vor der Beziehung mit ihr mit einer 60 Jahre alten Frau geschlafen habe. Alessias Spruch "Du bist ein Hund" bewegt Can sogar in ein fremdes Bett.