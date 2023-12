DDR-Amateurbands im TV: Wie Tina Turner nach Niedertrebra kam

Leipzig - Amateurbands in der DDR, meist am Wochenende unterwegs, wenn Abstand zum Arbeitsalltag bestand - diesem Thema widmet sich die Film-Doku "Wie Tina Turner nach Niedertrebra kam" von Tim Evers, zu sehen ab 11. Dezember in der ARD-Mediathek und am selben Tag (20.15 Uhr) im MDR-Fernsehen.