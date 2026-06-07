07.06.2026 07:23 "Let's Dance"-Star ignorierte Anrufe des Vaters bis zu dessen Tod: "Das verfolgt mich nicht"

"Let's Dance"-Star Willi Banner (31) erzählte bei "deep und deutlich" von der toxischen Beziehung zu seinem Vater und der Zeit nach dessen Tod.

Von Tobias Bruns

Hamburg - "Let's Dance"-Star Willi Banner (31) erzählte bei "deep und deutlich" von der toxischen Beziehung zu seinem Vater und der Zeit nach dessen Tod.

Willi Banner (31) erlebte Gewalt durch seinen Vater. © Rolf Vennenbernd/dpa Banner ist ehemaliger Profi-Rennradfahrer, Reality-Star und erfolgreicher Influencer. Den Moderatoren Lola Weippert (30) und Michel Abdollahi (45) öffnete sich der Social-Media-Star und erzählte von seiner schwierigen Jugend. Sein Vater war seit dem siebten Lebensjahr sein Trainer, gemeinsam feierten sie viele Erfolge. "Als ich so 13 oder 14 Jahre alt war, habe ich gemerkt, ich habe keine Lust auf das Training", erzählte Banner. Er fing an, die vorgegeben Trainingsstrecken abzukürzen. "Ich bin zu meiner Mutter abgebogen, weil meine Eltern getrennt gewohnt haben und habe mich vor die Playstation gesetzt und gespielt", erinnerte sich der 31-Jährige. Ex on the Beach Spaß zu viert in der ersten Nacht: "Wie knutschen, nur an anderen Stellen" Die Leistungen gingen bergab und mit ihnen das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. "Wenn wir von Radrennen zurückgekommen sind und ich nicht die dementsprechend guten Platzierungen einfahren konnte, ist es schon sehr unangenehm geworden", erzählte der Kölner. Auch zu Gewalt sei es gekommen. Banner erinnerte sich an eine Rückfahrt, bei der sein Vater seine Mutter als "Schl***e" bezeichnete und er sie verteidigte. "Ich habe es nicht mal ausgesprochen, schon habe ich eine Rückhand ins Gesicht bekommen. Auch völlig unvermittelt, sodass ich relativ stark an der Lippe geblutet habe", so der Influencer.

Willi Banner: "Stück für Stück wurde sein Bein immer mehr amputiert"