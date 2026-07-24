Umstrittener Gast: Dieter Nuhr lässt sich über die Macken seiner Frau aus

Hamburg - In der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" nahmen neben Ina Müller (60) mal wieder prominente Gäste Platz, um sich in der Regel bei alkoholischen Getränken den Fragen der Moderatorin zu stellen. Der umstrittene Komiker Dieter Nuhr (65) ließ sich bei " Inas Nacht " über die Macken seiner Frau aus.

Ina Müller verstand das Problem nicht: "Ja, aber das ist doch der Spaß am Fußball!"

Daraufhin will Müller wissen, ab wann man denn zu laut sei. "Wenn man aufspringt, auf den Fernseher zuläuft, um einem Spieler was beizubringen …", erklärte Nuhr.

Auch heute würden sie noch gemeinsam Fußball schauen: "Ich kann mit meiner Frau nur allein Fußball gucken, weil sie zu laut wird. Das kann man anderen Menschen nicht zumuten", so der Kabarettist.

Nuhr schwelgte daraufhin in Erinnerungen: "Wir haben erst nur Fußball geguckt zusammen. Und dann hat sich unser Interessenfeld erweitert."

Dieter Nuhr sei schon "sehr lange mit seiner Frau verheiratet", erklärte Ina Müller. Er habe sie damals geheiratet, weil sie sich "so gut mit Fußball" auskenne, sagte die Moderatorin.

Im gemeinsamen Haus haben Dieter Nuhr und seine Frau strikt getrennte Räume. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Doch auch in Sachen Haushalt sind sich Dieter Nuhr und seine Frau anscheinend uneinig. Müller erklärte, dass der Komiker mal erzählt habe, dass er sehr ordentlich und seine Frau sehr unordentlich sei.

Früher habe seine Frau wohl alles, was unordentlich war, mit Tüchern abgedeckt, inzwischen tue sie das nicht mehr. Mittlerweile sei sie allerdings "besser geworden".

Das könne allerdings auch daran liegen, dass die beiden inzwischen in einem neuen Haus wohnen. "Wir haben systematisch Bereiche für uns selber abgesteckt, auch gleich bei der Planung", erklärte Nuhr. Zum Beispiel hätten sie nun zwei Küchen: "Und das ist echt hilfreich. In der einen kocht meine Frau und in der anderen koche ich", sagte der Satiriker.

Auch zwei getrennte Badezimmer gibt es in dem neuen Haus. "Aber ihr wohnt schon noch zusammen? Oder wohnt sie auch oben und du unten?", fragte die Moderatorin skeptisch nach. "Wir wohnen sehr viel zusammen. Wir haben auch nur ein Schlafzimmer, um der Frage zuvorzukommen", klärte der Autor auf. Aber in die Räume seiner Frau "setze er keinen Fuß", betonte Nuhr: "Die betrete ich gar nicht."

Der umstrittene Femizid-Witz von Nuhr war nicht Teil des Gesprächs zwischen den beiden, da die Sendung vor dem Skandal des Komikers aufgezeichnet worden ist.

Wer die Folge verpasst hat, kann "Inas Nacht" in der ARD-Mediathek nachholen.