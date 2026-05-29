Rapperin packt über Horror-Beziehung aus: "Ich dachte, jetzt verliere ich mein Leben"
Hamburg - Rapperin Badmómzjay (23) führte eine toxische Beziehung. Als wäre damals nicht schon alles fordernd genug gewesen, wurde die 23-Jährige auch noch ungewollt schwanger. Eine Situation, die sie verzweifeln ließ, weil sie sofort wusste, dass sie kein Kind in diese ohnehin schon angespannte Situation hineinbringen wollte.
Bereits vor der Schwangerschaft lief die Beziehung zu ihrem damaligen Partner alles andere als rosig. "Es fing an mit Rumschreien bis hin zu Schubsen bis hin zu einem Moment, wo ich dachte: Jetzt verliere ich mein Leben", gesteht die Musikerin in dem Talkformat "deep und deutlich".
So habe er ihr unter anderem gedroht, sie beide umzubringen, erzählt sie weiter.
Nachdem die heute 23-Jährige im Winter 2024 dann auch noch erfahren hatte, dass sie schwanger ist, rief sie ihren damaligen Partner unter Tränen an. "Und sein erster Satz war: Das kriegen wir doch hin", zitiert sie ihn kopfschüttelnd.
"Das hat mir nur wieder gezeigt, wie verschoben die Realität ist und er nicht versteht, was hier passiert." Daraufhin erklärte sie ihm, dass sie das Kind nicht bekommen wolle.
Doch diese Entscheidung schien ihrem Ex-Partner überhaupt nicht zu gefallen. "Der zweite Satz von ihm war dann: Dann bist du eine Mörderin, weil das Kind ist von Gott."
Rapperin Badmómzjay: Ex-Partner nutzte Schwangerschaftsabbruch als Drohmittel
Als wäre das noch nicht genug gewesen, fing ihr Ex-Partner ihrer Aussage nach sogar noch damit an, den Schwangerschaftsabbruch als Drohmittel gegen sie zu verwenden. "Er sagte dann: Wenn du dich jetzt trennst, dann poste ich, dass du schwanger warst."
Dabei sei er unter anderem der Grund dafür gewesen, dass sich Badmómzjay für den Schwangerschaftsabbruch entschieden hatte. "Ich wollte nicht, dass Kinder in solche Beziehungen reingeboren werden." Grundsätzlich hätte sie jedoch gerne auch in Zukunft irgendwann Kinder.
Trotz aller Drohungen schaffte es die Rapperin, sich von ihrem Ex-Partner zu lösen. Mittlerweile hat Badmómzjay ihn angezeigt. Das Verfahren läuft noch. Wie lange die beiden die Beziehung führten, ist nicht bekannt.
Doch wie geht es der Rapperin nach der Trennung heute? "Toll. Ich konnte echte Liebe wieder zulassen." So könne sie sich endlich wieder frei entfalten, sich so zeigen, wie sie möchte. "Es ist ein bisschen so, als würde Gott mir ein neues Leben schenken", so die Rapperin abschließend mit einem Lächeln im Gesicht.
Titelfoto: Anthony Anex/KEYSTONE/dpa