Rapperin packt über Horror-Beziehung aus: "Ich dachte, jetzt verliere ich mein Leben"

Hamburg - Rapperin Badmómzjay (23) führte eine toxische Beziehung. Als wäre damals nicht schon alles fordernd genug gewesen, wurde die 23-Jährige auch noch ungewollt schwanger. Eine Situation, die sie verzweifeln ließ, weil sie sofort wusste, dass sie kein Kind in diese ohnehin schon angespannte Situation hineinbringen wollte.

Rapperin Badmómzjay (23) erlebte in ihrer damaligen Beziehung sowohl psychische als auch physische Gewalt. (Archivfoto) © Anthony Anex/KEYSTONE/dpa

Bereits vor der Schwangerschaft lief die Beziehung zu ihrem damaligen Partner alles andere als rosig. "Es fing an mit Rumschreien bis hin zu Schubsen bis hin zu einem Moment, wo ich dachte: Jetzt verliere ich mein Leben", gesteht die Musikerin in dem Talkformat "deep und deutlich".

So habe er ihr unter anderem gedroht, sie beide umzubringen, erzählt sie weiter.

Nachdem die heute 23-Jährige im Winter 2024 dann auch noch erfahren hatte, dass sie schwanger ist, rief sie ihren damaligen Partner unter Tränen an. "Und sein erster Satz war: Das kriegen wir doch hin", zitiert sie ihn kopfschüttelnd.

"Das hat mir nur wieder gezeigt, wie verschoben die Realität ist und er nicht versteht, was hier passiert." Daraufhin erklärte sie ihm, dass sie das Kind nicht bekommen wolle.

Doch diese Entscheidung schien ihrem Ex-Partner überhaupt nicht zu gefallen. "Der zweite Satz von ihm war dann: Dann bist du eine Mörderin, weil das Kind ist von Gott."