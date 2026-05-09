Während ihrer Ehe: Isi Glück verliebte sich in einen Anderen
Hamburg - Ein breites Lächeln im Gesicht und gute Laune verbreiten, dafür ist Ballermann-Star Isi Glück (35) bekannt. Doch im Gespräch bei "deep und deutlich" schlägt sie viel ernstere Töne an.
Die "DSDS"-Jurorin sprach in der Talkshow über das Ende ihrer ersten Ehe, da sie sich in jemand anderen verliebte.
Angefangen hatte das ganze 2017 am Ballermann. "Da habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt und das war tatsächlich ein Problem", sagte die Sängerin.
Der Mann in den sie sich damals verliebte, ist Carlos Lucio, damaliger Direktor vom Megapark.
Auch er war zu der Zeit vergeben. Anfangs gab es zwischen ihnen nur Gespräche: "Es ist nicht so, dass ich meinen Mann damals betrogen habe. Ich habe mich einfach verguckt."
Schon nach dem zweiten Gespräch hatte die gebürtige Elmshornerin "kribbeln im Bauch", doch die Sängerin ging davon aus, dass sich das Gefühl wieder legen würde.
Partysängerin konnte ihre Gefühle nicht einordnen
Da Isi ihre Emotionen selbst nicht mehr verstand, suchte sie sich Hilfe, zunächst bei ihren Eltern. "Ist das eine Laune der Natur? Geht das wieder weg? Ich konnte meine Gefühle nicht einordnen."
Schließlich holte sich die Partysängerin professionelle Hilfe bei einem Psychologen. "Ich war total lost mit mir selber." Die 35-Jährige hoffte eine Art "Fahrplan" zu bekommen, um zu wissen, was sie zu tun habe.
Doch dann begann Isi, an ihrer Ehe zu zweifeln. "Ich habe gemerkt, das wäre nicht passiert, wenn in der Beziehung alles super gewesen wäre."
Der Sängerin war ihr erster Ehemann unglaublich wichtig. "Es war das Schlimmste für mich, dass ich ihn verletzten musste." Doch sie wusste, dass es für sie das Beste ist und das sie es tun muss.
In dem Gespräch mit ihm, sagte sie: "'Du, ich habe mich verliebt.' Dann wurde kurz geweint auf beiden Seiten und man hat sich getrennt."
Auch Carlos trennte sich von seiner Freundin, die beiden fanden ihr gemeinsames Glück und heirateten 2019.
Titelfoto: Screenshot: YouTube/deep und deutlich