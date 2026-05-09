09.05.2026 08:00 Während ihrer Ehe: Isi Glück verliebte sich in einen Anderen

Beim Talkformat "deep und deutlich" erzählte die Partysängerin Isi Glück von ihrer gescheiterten Ehe, da sie sich neu verliebte und was das für die bedeuetete.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Ein breites Lächeln im Gesicht und gute Laune verbreiten, dafür ist Ballermann-Star Isi Glück (35) bekannt. Doch im Gespräch bei "deep und deutlich" schlägt sie viel ernstere Töne an.

Im Talkformat "deep und deutlich" erzählt Partysängerin Isi Glück (35) von ihrer Gefühlswelt damals. © Screenshot: YouTube/deep und deutlich Die "DSDS"-Jurorin sprach in der Talkshow über das Ende ihrer ersten Ehe, da sie sich in jemand anderen verliebte. Angefangen hatte das ganze 2017 am Ballermann. "Da habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt und das war tatsächlich ein Problem", sagte die Sängerin. Der Mann in den sie sich damals verliebte, ist Carlos Lucio, damaliger Direktor vom Megapark. Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Fans total begeistert: Kult-Auswanderin nicht mehr wiederzuerkennen Auch er war zu der Zeit vergeben. Anfangs gab es zwischen ihnen nur Gespräche: "Es ist nicht so, dass ich meinen Mann damals betrogen habe. Ich habe mich einfach verguckt." Schon nach dem zweiten Gespräch hatte die gebürtige Elmshornerin "kribbeln im Bauch", doch die Sängerin ging davon aus, dass sich das Gefühl wieder legen würde.

Partysängerin konnte ihre Gefühle nicht einordnen