Volle Breitseite gegen Sächsin in TV-Show: "Du brauchst gar nicht zu heulen!"

Leipzig/Hvar (Kroatien) - Gefühlschaos bei "Der Heiratsmarkt"! Weil Juliette Lau (22) aus Leipzig zu viel Zeit mit einem anderen Mann verbringt, ist ihr Couple-Boy Philipp (27) angepisst. Und sogar eine Unbeteiligte schießt heftig gegen die "Are You The One"-Kandidatin.