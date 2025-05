Tank aufgerissen, 30.000 Liter Löschwasser: So war der Lkw-Brand für Dresdner Feuerwehr

Dresden - Einige werden sich sicher noch an den krassen Lkw-Brand auf der A4 im Oktober 2024 erinnern. Damals zog eine riesige Rauchsäule über Dresden, Explosionen waren sogar in der Ferne hörbar. In einer aktuellen Folge von "112 - Feuerwehr im Einsatz" ist zu sehen, wie die Kameraden den Brand erlebten.