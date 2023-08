Peinlicher Brust-Fail in TV-Show: "Wie kommst du dazu, das schon in jungen Jahren zu machen?"

In Folge 1 der neuen ProSieben-Show "Der Heiratsmarkt" ging eine Schwiegermutter in spe felsenfest davon aus, dass sich Juliette die Brüste vergrößern ließ.

Von Nico Zeißler

Leipzig/Hvar (Kroatien) - Wer würde in solch einer Situation nicht auch am liebsten davonlaufen? In Folge 1 der neuen ProSieben-Show "Der Heiratsmarkt" ging eine Schwiegermutter in spe felsenfest davon aus, dass sich Sächsin Juliette Lau (22) die Brüste vergrößern ließ. Und forderte nach der Aufklärung eine Verkleinerung.

Juliette (22, pinkes Oberteil) wird kritisch beäugt und ausgefragt. © ProSieben/Richard Hübner "Der Markt ist eröffnet", läutete Moderation Annemarie Carpendale (45) die Auftaktsendung ein, in der sich zunächst Familienangehörige und Freunde von sechs Single-Männern eine von sechs alleinstehenden Frauen aussuchen sollten. Anschließend durfte auch die Liebsten der Ladys wählen. Nachdem sich Juliette als die begehrteste herauskristallisiert hat, wählten Papa Alex (50) und Patenonkel Ali (47) den Ex-Bachelorette-Kandidaten Philipp (27) für die Leipzigerin. "Wenn sie die Männer-Gruppe gesehen hätte, hätte sie genau so entschieden", war sich ihr Vater sicher. TV & Shows "Pumping Beauty": Neue Doku-Serie zeigt steinigen Weg von Bodybuilderinnen Und Philipp? "Wenn mir eine Dame gefällt, bin ich immer direkt Attacke. Zuerst achte ich aufs Gesicht und dann auf den Knackarsch", so der Fitnessfan aus Bad Segeberg (Schleswig-Holstein), der noch im Haus seiner Eltern wohnt.

Der Heiratsmarkt: Philipp "normalerweise nicht mein Typ Mann"

Wen finden Juliettes Papa Alex (50, 2.v.r.) und Patenonkel Ali (47) am passendsten? © ProSieben/Richard Hübner Anschließend wurde die gemeinsame Ferienwohnung bezogen, wo sich noch besser beschnuppert werden sollte. Alex war beim Blick in den Kühlschrank geschockt: "Es gibt kein Bier!" Philipps Mama Petra (57) fand aber eine rote Büchse, in der sich der Gerstensaft verbergen könnte. Ein Segen für den Restaurant-Betreiber! Der 27-Jährige war "sehr positiv überrascht" von der Fitnesstrainerin: "Wunderschönes Gesicht, fantastische Augen, schöne Haare, trainierter Körper, schöne große Oberweite, absoluter Knackhintern. Das wird sehr, sehr gut harmonieren." TV & Shows Vater verkauft Tochter auf dem ProSieben-"Heiratsmarkt": Alle wollen SIE! Er hingegen sei "normalerweise nicht mein Typ Mann". Dennoch ist sie froh, dass ein komplett anderer Typ ausgewählt wurde. Eine Challenge für Juliette, die erste TV-Erfahrungen bei "Are You The One" gemacht hat.

Der Heiratsmarkt: Natur pur bei Juliette Lau - außer Haare und Lippen