"Tierheimhelden": Süßer Terrier wird für Detlef Steves echte Herausforderung!

Koblenz - Für ihre "Tierheimhelden" haben sich Hundeprofi Martin Rütter (55) und Reality-Star Detlef Steves (36) das Tierheim in Koblenz ausgesucht - und das entwickelt sich vor allem für Detlef zu einer Herausforderung.

Tierheim-Leiterin Kirsten Höfer (l.) stellt Detlev Steves (2.v.r.) und Martin Rütter (r.) ihre Problemfälle vor - so wie hier Schäferhündin Blue. © RTL/Mina TV

Denn im Tierheim informieren sich die beiden vor allem über die besonders problematischen Fälle; über die Hunde, die teilweise sogar als nicht vermittelbar gelten.

"Die niedlichen Hunde bekommen wir gut vermittelt, aber was ist mit den problematischen?", fragt Tierheim-Leiterin Kirsten Höfer. "Man darf sie nicht vergessen. Sie sind ja auch da."

Zur Überraschung von Detlef ist er aber heute dran, sich diese Hunde näher zeigen zu lassen. Hundetrainer Martin möchte sich dieses Mal lieber um Kleintiere kümmern - ein spannender Rollentausch, wie er sagt.

Und Detlef bekommt es gleich mit einem ganz speziellen Kandidaten zu tun: dem fünf Jahre alten Welsh-Terrier Arthur. Eigentlich ein süßer kleiner Kerl findet der ehemalige Gastronom. Es habe aber bereits mehrere Beißvorfälle mit Arthur gegeben, sagt Hundetrainerin Sabrina Deimling.

Arthurs Thema: Er verteidigt Ressourcen - vom Spielzeug bis zum Plätzchen im Auto - in extremer Weise.

Zweimal wurde er bereits vermittelt, beim zweiten Mal war schon auf dem Weg in sein neues Zuhause Schluss: Der Rüde hatte nach einer Pause an der Raststätte seine neuen Halter nicht mehr ins Auto lassen wollen, da er dies nun als sein Gebiet betrachtete.