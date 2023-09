Deutscher Fernsehpreis 2023 wird heute verliehen: ER hat schon jetzt eine Trophäe sicher

Der Deutsche Fernsehpreis 2023 wird am heutigen Donnerstag in Köln verliehen. Wer den Ehrenpreis absahnt, steht schon vor der Award-Show fest.

Köln – Es ist wieder an der Zeit: In Köln wird am heutigen Donnerstagabend (18.30 Uhr) der Deutsche Fernsehpreis vergeben.

Am 28. September wird der Deutsche Fernsehpreis in Köln verliehen. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa Für die Programmsaison 2022/23 konstatiert der Juryvorsitzende Wolf Bauer (73) "einen fast überhitzten Wettbewerb". Gründe seien unter anderem neue Anbieter und die höhere Zahl von Nutzungsarten. "Es präsentieren sich Programme in nie gesehener Vielfalt und bemerkenswerter Qualität", lobte Bauer. Nominiert sind in diesem Jahr unter anderem Barbara Schöneberger (49), Esther Sedlaczek (37) und Jan Köppen (40). Alle drei sind in der Kategorie "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" nominiert. In der Sparte "Beste Unterhaltung Show" gehen "Die Giovanni Zarrella Show", "That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz" und "Wer stiehlt mir die Show?" ins Rennen. Zarrella hatte vergangenes Jahr den Fernsehpreis für die beste Einzelleistung als Unterhaltungsmoderator gewonnen.

Fernsehpreis-Verleihung 2023: Bully Herbig sahnt Ehrenpreis ab