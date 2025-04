Marc Terenzis Selbstmord-Gedanken: "Ich habe an meine Kinder gedacht"

Das alles ging so weit, dass er in einigen Momenten Suizidgedanken hatte. "Es gab einige Sekunden, da dachte ich, es geht für mich nicht weiter."

Er habe depressive Phasen gehabt, in denen er weinend im Hotelzimmer saß. Das in seinem Kopf verankerte klassische Rollenbild eines starken Mannes verhinderte es, dass er sich seinen Liebsten anvertraute.

Schon während seinen Erfolgen als Sänger der Boyband "Natural" floss Alkohol in rauen Mengen. In Köln, wo er sich jetzt mit Dr. Carola Holzner (42, " Doc Caro ") trifft, habe er nicht "die ein oder andere" Party mitgenommen, sondern "alle".

Nach dem Ende der Beziehung mit Verena Kerth (43) hat sich der Sänger in eine Suchtklinik eingewiesen. © Marcus Brandt/dpa

In diesen bangen Zeiten habe er an seine vier Kinder gedacht, die er mit drei verschiedenen Frauen hat. "Ich konnte mir nicht vorstellen, was es mit ihnen macht, mir das Leben zu nehmen", so Terenzi. Aus dem Grund habe er entschieden, sich selbst in eine Fachklinik einzuweisen.

Seine letzte Beziehung mit Verena Kerth (43) scheiterte wie die vorangegangen. Die "Promi Big Brother"-Kandidatin erzählte im SAT.1-Container, dass "überall diese Wodkaflaschen" gestanden hätten und sie ihm offenbar nicht helfen konnte.

Heute ist Marc Terenzi trocken. Ein großes Risiko sei es für ihn nicht gewesen, beim Megapark-Opening auf Mallorca gewesen zu sein. "Es gibt Alkohol überall", sagt er im RTL-Interview. "Ich habe gedacht, wir gehen zurück in diese Location und gucken, ob das hier gut gehen kann in dieser Situation."

Die neue Folge "Doc Caro - Leben hautnah" seht Ihr am Mittwoch (30. April), um 20.15 Uhr, auf VOX. Bei RTL+ ist die Sendung schon jetzt abrufbar.