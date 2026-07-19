"Die Anstalt"-Moderatoren schießen gegen eigenen Sender: "Wir sind im ZDF gegen das ZDF"

München/Mainz - Am Dienstagabend ab 22.15 Uhr läuft eine neue Folge der beliebten Satiresendung "Die Anstalt" beim ZDF. Online ist die 100. Ausgabe der Show allerdings schon jetzt abrufbar - inklusive scharfer Kritik der drei Moderatoren Maike Kühl (50), Claus von Wagner (48) und Max Uthoff (58) am eigenen Sender.

Die Moderatoren der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt", Claus von Wagner (48, l.), Max Uthoff (58, M.) und Maike Kühl (50), kritisierten die Entscheidung des Senders scharf. © ZDF/Jens Hartmann

"Wir sind zwar Leiter der 'Anstalt', aber nicht Leiter der Anstalt", stellt etwa von Wagner klar, während Kühl deutlicher wird: "Wir sind im ZDF gegen das ZDF. Das klingt nach Unentschieden, aber machen wir uns nichts vor, wir haben in Wahrheit verloren."

Anlass für diese deutlichen Worte war die Entscheidung der ZDF-Chefetage, den eigentlich für die Jubiläumssendung geplanten Auftritt des Rappers Danger Dan (bürgerlich: Daniel Pongratz, 43) nur zwei Tage vor der Aufzeichnung abzusagen.

Hintergrund dazu ist eine Debatte darum, ob der Musiker in seinem neuen Song "Keine Angst" zu Gewalt aufruft und der Text damit rechtswidrig ist.

Der Sender hatte in diesem Zusammenhang erklärt, dass das Stück als Anleitung zum politischen Extremismus verstanden werden könne und zudem Selbstjustiz propagieren und Gewalt nicht ausschließen würde.

"Ein solcher Aufruf stünde im klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF", heißt es dazu.

Mit genau dieser Frage haben sich dann auch die drei Moderatoren auseinandergesetzt. Abwechselnd lasen sie dazu Auszüge aus dem Lied vor und kommentierten sie. Heikel wurde es etwa, als es um eine Passage ging, in der Danger Dan dazu aufruft, die Namen von Rechtsextremen zu recherchieren und zu veröffentlichen. Das könne sogenanntes Doxxing und damit strafbar sein, ordnet Uthoff ein.