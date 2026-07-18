Kurzweilige TV-Komödie "Plötzlich Schwester": Dresdner Schauspieler sorgt für Lacher

Dresden/Mainz - Freud und Leid liegen manchmal ganz nah beieinander. Kurz vor der Hochzeit stirbt der Vater von Braut Sandra (Klara Lange, 28). Doch ihre Trauer rückt in den Hintergrund, denn das bis dahin geglaubte Einzelkind wird "Plötzlich Schwester".

Sandy (Cosima Henman, 29, l.) und Sandra (Klara Lange, 28) könnten als Schwestern nicht unterschiedlicher sein. © ZDF/Michael Kötschau

So absurd beginnt die gleichnamige Komödie, die ab sofort im ZDF-Streamingportal abrufbar ist (TV-Ausstrahlung: 6. August). Was bis zum Tod von Sandras Vater Gerd niemand wusste: Er hat eine Zweitfamilie. Nicht nur mit Ehefrau Monika (Andrea Sawatzki, 63) gründete er eine Familie, sondern auch mit seiner Geliebten Gabi (Anita Vulesica, 52).

Damit sich Gerd nicht aus Versehen verplappert und sein wohlbehütetes Geheimnis auffliegt, nannte er seine zweite Tochter ebenfalls Sandra (Cosima Henman, 29) - stets Sandy genannt.

Und genau diese quirlige Sandy freut sich nun riesig über die neuen Familienmitglieder und ist besessen von der Idee, die Trauzeugin ihrer Schwester zu sein. Die perfektionistische Sandra kann nicht Nein sagen und stürzt sich damit in ein Chaos, das sie nicht aufhalten kann.

In kürzester Zeit verlieren ihr Verlobter Justus (Yannik Heckmann, 31) und sie ihre Location, das Hochzeitskleid und die Ringe.

Lohnt sich das Einschalten? Unbedingt. "Plötzlich Schwester" ist eine kurzweilige Komödie, mit der man wunderbar vom Alltag abschalten kann - auch wenn man sich auf eine Achterbahn der Gefühle einstellen muss.