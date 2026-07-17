Von Fußball-Fan bis Stripper: 1200 Komparsen für TV-Serie gesucht, so läuft das Casting

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Für die zweite Staffel der Fernsehserie "Euphorie" werden mehr als 1200 Komparsen und Kleindarsteller gesucht.

Von Christoph Driessen

Köln - Für die zweite Staffel der Fernsehserie "Euphorie" werden mehr als 1200 Komparsen und Kleindarsteller gesucht.

Eine Besucherin des Landschaftsparks in Duisburg beobachtet eine Gruppe von Statisten im Rahmen von TV-Dreharbeiten. (Archivfoto)
Eine Besucherin des Landschaftsparks in Duisburg beobachtet eine Gruppe von Statisten im Rahmen von TV-Dreharbeiten. (Archivfoto)  © Christoph Reichwein/dpa

In der sechsteiligen Jugendserie geht es um die deutsche Adaption der amerikanischen HBO-Serie "Euphoria", die bei RTL+ läuft.

"Eingeladen sind Menschen jeglicher Ethnizitäten und Nationen sowie aller Geschlechter und Genderidentitäten im Alter von 1 bis 70 Jahren", sagte Geschäftsführer Burkhard Eick von der Agentur Eick & Weber. "Gerne können sich auch diejenigen bewerben, die bereits in der ersten Staffel im Einsatz waren."

Für große Drehtage würden unter anderem mehrere hundert Schüler und Fußballfans des Schalke 04 benötigt. Ebenfalls gesucht würden Tennisspieler, Kampfsportler und tanzfreudige Leute für Party-Szenen.

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Für die richtige Stimmung suche man auch erfahrene DJs. Darüber hinaus sind für viele Szenen echte Paare und Familien erwünscht, unter anderem für eine türkisch-marokkanische Hochzeit.

Zusätzlich werden auch speziellere Rollen vergeben: Neben echten Croupiers und Waffenmeistern müssen männliche Stripper und Fußball-Hooligans besetzt werden.

Dreharbeiten im Großraum Köln und im Ruhrgebiet

Für große Drehtage werden unter anderem mehrere hundert Schüler und Fußballfans des Schalke 04 benötigt. (Symbolbild)
Für große Drehtage werden unter anderem mehrere hundert Schüler und Fußballfans des Schalke 04 benötigt. (Symbolbild)  © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

"Abgesehen von Komparsen besetzen wir auch Kleindarsteller, die einen oder mehrere Einsatztage zusammen mit den Schauspielern haben werden", sagte Eick. "Personen mit Schauspielerfahrung sind also ebenfalls herzlich willkommen."

Die Dreharbeiten sollen Ende August bis Ende November hauptsächlich im Großraum Köln und im Ruhrgebiet stattfinden.

Interessenten können sich direkt über den Casting-Link bewerben bei: https://ep.casting-eick.de oder über die Homepage www.agentur-eick-weber.de. Bewerbungsschluss ist der 20. November.

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"Euphorie" ist eine eigenständige Neuinterpretation der US-Vorlage, die die Handlung an deutsche Verhältnisse anpasst. Sie spielt im Ruhrgebiet, überwiegend in Gelsenkirchen.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

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