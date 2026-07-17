Von Fußball-Fan bis Stripper: 1200 Komparsen für TV-Serie gesucht, so läuft das Casting

Köln - Für die zweite Staffel der Fernsehserie "Euphorie" werden mehr als 1200 Komparsen und Kleindarsteller gesucht.

Eine Besucherin des Landschaftsparks in Duisburg beobachtet eine Gruppe von Statisten im Rahmen von TV-Dreharbeiten. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

In der sechsteiligen Jugendserie geht es um die deutsche Adaption der amerikanischen HBO-Serie "Euphoria", die bei RTL+ läuft.

"Eingeladen sind Menschen jeglicher Ethnizitäten und Nationen sowie aller Geschlechter und Genderidentitäten im Alter von 1 bis 70 Jahren", sagte Geschäftsführer Burkhard Eick von der Agentur Eick & Weber. "Gerne können sich auch diejenigen bewerben, die bereits in der ersten Staffel im Einsatz waren."

Für große Drehtage würden unter anderem mehrere hundert Schüler und Fußballfans des Schalke 04 benötigt. Ebenfalls gesucht würden Tennisspieler, Kampfsportler und tanzfreudige Leute für Party-Szenen.

Für die richtige Stimmung suche man auch erfahrene DJs. Darüber hinaus sind für viele Szenen echte Paare und Familien erwünscht, unter anderem für eine türkisch-marokkanische Hochzeit.

Zusätzlich werden auch speziellere Rollen vergeben: Neben echten Croupiers und Waffenmeistern müssen männliche Stripper und Fußball-Hooligans besetzt werden.