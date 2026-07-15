Klingt wie ein Scherz: Neuer Sender "Sat.2" geht im Winter an den Start

München - Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 startet einen neuen Fernsehsender. Der Kanal Sat.2 solle im Winter an den Start gehen, sagte ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst der " Süddeutschen Zeitung ".

Laut ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst geht noch im Winter der neue TV-Sender "Sat.2" mit alten TV-Sendungen an den Start. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa + ProSiebenSat.1 Media SE/ProSiebenSat.1 Media SE/obs

"Mit Sat.2 wollen wir unser Portfolio strategisch erweitern und insbesondere den Zuschauerinnen und Zuschauern ab 50 Jahren eine neue und zusätzliche Alternative für ihre Entertainment-Bedürfnisse bieten."

Mit Sat.2 umfasst die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 nach Angaben des Medienkonzerns künftig acht Marken.

Zu ihr gehören bislang die Vollprogramme Sat.1, ProSieben und Kabel Eins sowie die Spartensender Sixx, ProSieben MAXX, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku.

Die neue Marke soll sowohl im klassischen Fernsehen als auch auf der Streamingplattform Joyn und auf Drittplattformen verbreitet werden.

Unter dem Motto "Wiedersehen macht Freude" soll Sat.2 vor allem auf bekannte Programme aus dem Archiv von Sat.1 setzen.