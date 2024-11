Alles aus beim "Bachelorette"-Traumpaar? So ging es nach der Show mit Stella und Devin weiter

"Direkt am Anfang ist das halt schon hart", lässt Stella den Beginn der holprigen Fernbeziehung Revue passieren. "Ich hatte diese krasse Wunschvorstellung, dass wir direkt das Dreamcouple sind." Das sei zu viel Druck gewesen.

Nach Ende der "Bachelorette"-Dreharbeiten hatten sich die beiden immer wieder getroffen - zugunsten der Geheimhaltung durften diese Treffen jedoch lediglich innerhalb der eigenen vier Wände stattfinden. Erschwerend kam hinzu, dass Devin seinen gesamten Jahresurlaub für die Teilnahme an der Show geopfert hatte und deshalb voll in die Arbeit eingespannt war.

"Es ist immer noch so, dass da eine ultra krasse Vertrautheit da ist", verrät Devin im Podcast. Und Stella findet sogar noch eindeutigere Worte: "Gerade, wenn ich dich anschaue, will ich dich am liebsten wieder küssen. (...) Ich fühl’ das schon noch sehr."

Und so haben sich die beiden darauf geeinigt, sich nun nach Ausstrahlungsende wieder offen und locker zu daten und zu schauen, wohin es führt. Wenn es nach Stella geht, scheint die Sache aber schon geritzt zu sein: "Ich bin schon ready für ein Commitment!"

Ihr wollt den kompletten Talk der beiden hören? Dann findet Ihr hier die Episode des "Aftershow"-Podcasts auf RTL+.