Zitterpartie im "Bachelorette"-Finale: Stella entscheidet sich - und bereut es sofort?!

Stella (27) bricht in Tränen aus, nachdem sie Ferry den Laufpass geben musste. © RTL

Nachdem Stella zur Überraschung (und Erleichterung) der Zuschauer ausgerechnet ihren mutmaßlichen Favoriten Martin (35) als Drittplatzierten zurück in die bayerische Heimat geschickt hat, stehen sich im Finale also Devin (28) und Ferry (29) gegenüber.

Während Letzterer schon siegessicher in die Kamera strahlt ("In welcher Welt sind Stella und ich kein Couple danach?!"), zeigt sich Devin gewohnt zurückhaltend: "Ich fühl' mich überhaupt nicht sicher" - aber er gibt die Hoffnung nicht auf: "Dass ich eine Person liebe, und die liebt mich auch ... da sehne ich mich schon so lange nach."

Und seine Hoffnung soll sich tatsächlich auch bewahrheiten: Mit den Worten "Devin, du bist meine 1. Ich hab mich in dich verliebt", erlöst Stella den Schnulzensänger von allen Zweifeln und übergibt ihm ihre allerletzte Rose.

Doch einfach scheint ihr diese Entscheidung definitiv nicht gefallen zu sein: Nachdem sie Ferry einen Korb gegeben hat und sein bedröppeltes Gesicht sieht, kommen ihr sofort Zweifel - und jede Menge Tränen. "Ich hab' halt auch Gefühle für den", weint sie. "Ich hab' mich auch gefragt grade: Ist es die richtige Entscheidung?"

Im Endeffekt waren ihre Gefühle für Devin also stärker, aber bedeutet das auch, dass eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Auserwählten möglich ist? Beim letzten Date vor der Entscheidungsnacht drangen nämlich erneut eindeutige Differenzen zwischen den beiden an die Oberfläche.