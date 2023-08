Bachelorette-Sieger steht fest! ER bekommt im Finale Jennifer Saros letzte Rose

Der Sieger der zehnten Staffel von Die Bachelorette steht fest! Im großen Finale (Folge 8) musste Jennifer Saro Adrian oder Fynn ihre letzte Rose überreichen.

Von Nicole Reich

Phuket (Thailand) – Die Liebesreise von "Bachelorette" Jennifer Saro (27) hat ein Ende! Im Free-TV bei RTL wird das große Finale erst kommende Woche gezeigt, doch TAG24 verrät schon jetzt, welcher von einstmals 20 Kandidaten die letzte Rose bekommt.

ACHTUNG, SPOILER!

Fynn (25, l.) und Adrian (27) haben es ins Finale der zehnten Bachelorette-Staffel geschafft. © Montage: RTL/Markus Hertrich Bei RTL+ ist die achte und (vorerst) letzte Folge von Jennis Dating-Marathon bereits am heutigen Mittwochabend online gegangen. Endlich dreht sich alles nur noch um die eine entscheidende Frage: Wen wird die begehrte Single-Lady zu ihrem Auserwählten küren - Adrian (27) oder Fynn (25)? Letzterer wird von Jenni vor der großen Entscheidung noch einmal zum Date geladen. "Ich bin so ein bisschen aufgeregt, wenn ich ihn sehe und hab so ein bisschen Bauchkribbeln, wenn wir uns küssen", schwärmt die "Bachelorette" über den smarten Content Creator und Verkäufer aus Niedersachsen. Die Bachelorette Krasses "Bachelorette"-Urteil: Jennys Favorit erinnert sie an ihren Narzissten-Ex! Distanz sei zwischen ihr und Fynn inzwischen ein Fremdwort. Tatsächlich können die beiden beim Elefanten-Streicheln und Abbürsten kaum die Hände voneinander lassen, was sich als schlammige Angelegenheit entpuppt. Am Abend fasst sich der 25-Jährige in hochromantischer Kulisse unter freiem Nachthimmel ein Herz und gesteht Jenni: "Ich hab gemerkt, dass ich es sehr ernst meine - full, full, full. Ich glaube … nein, ich weiß, dass ich mich in dich verliebt habe."

Zwei Männer gestehen "Bachelorette" Jenni, dass sie verliebt sind

Die Rosen-Lady versinkt prompt im Gefühlschaos. Immerhin steht im Anschluss auch noch das Treffen mit Mitbewerber Adrian auf dem Programm. Mit ihm unternimmt Jenni eine Bootsfahrt mit Schwimmeinheit.

Doch obwohl der Bürokaufmann aus Aachen die volle Charme-Offensive fährt, geht auch an ihm nicht vorbei, dass seine Date-Partnerin mental "ganz woanders ist". "Ich hab in Jennis Augen gesehen, dass da noch ein anderer Mann ist, den sie wirklich gern hat", schleichen sich bei Adrian die Zweifel ein. Trotzdem offenbart er im Interview: "Ich bin verliebt in Jenni, ja." Der 27-Jährige geht sogar noch weiter: "Das Gefühl sagt mir, dass ich die letzte Rose kriege. Das spüre ich. Ich brauche sie, wir brauchen uns. Ich hab keine Angst davor, dass ich mich irre."

Entscheidung gefallen! Jenni entscheidet sich im Finale für ...

Jennifer Saro (27) hat ihre letzte Rose vergeben. © RTL/Markus Hertrich Wie es die zehnjährige Historie des RTL-Kuppelformats verlangt, empfängt die "Bachelorette" ihre zwei Finalisten getrennt voneinander in eleganter Abendgarderobe vor hübsch ausgeleuchteter Kulisse. In silbrig-gülden schimmernder Glitzer-Robe rekapituliert Jenni ihre Kennenlern-Geschichten mit Adrian und Fynn. Mit Rückblicken der gemeinsam verbrachten Zeit - inklusive der Dreamdates aus Folge 7 - geizen die Show-Macher dabei wie üblich nicht. Als die Spannung ihren Siedepunkt erreicht, verkündet Jenni wie folgt ihre Entscheidung: "Ich bin hierhergekommen, um einen Mann zu finden, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich zusammen wachsen kann, der mein bester Freund ist und mein Team-Member." Die Bachelorette Pralles und tiefes Bachelorette-Dekolleté: "Zu doll, muss das sein?" Und weiter: "Du bist dieser Mann, mit dem ich mir all das vorstellen kann und ich möchte dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe." Die Worte richten sich an ... (Trommelwirbel) ... Fynn! Der ehemalige "Love Islander" aus Adendorf (Landkreis Lüneburg) ist der "Bachelorette"-Sieger 2023!

Fynn ist Jennis Auserwählter! © RTL/Markus Hertrich