Wutausbruch! "Bachelorette"-Kandidat eskaliert vor Jenni - "Hast mich gef***t vor der!"

So sah "Bachelorette"-Kandidat Adrian (27) noch vor seinem Pool-Unfall aus - ohne Pflaster auf der Nase. © RTL

Rosen-Anwärter Adrian (27) stürzt sich nicht nur in die neue Date-Woche mit dem Kopf voraus, sondern auch in den Swimmingpool - mit unschönen Konsequenzen.

Weil die Bremsung unter Wasser mit der Nase stattgefunden hat, muss sich der Draufgänger von einem Arzt durchchecken lassen. Diagnose: Gehirnerschütterung.

"Die hatten halt Angst, dass meine Nase gebrochen ist", schildert Adrian vor der Gruppe seine dramatische Leidensgeschichte. "Der Arzt kommt, reißt meine Augen auf - alles voller Blut." Naja, am Ende nichts, was ein dekoratives weißes Pflaster und ein paar Tabletten nicht wieder richten können.

Am nächsten Morgen trippelt plötzlich ein Hündchen in die "Boys Mansion"! "Popcorn", so der Name des drolligen Tiers, überbringt Post von der "Bachelorette". Fynn (25), Oguzhan (25), Yannick (30), Markus (32) und der lädierte Adrian dürfen beim Gruppendate Hunde durch einen Parcours lotsen.