Bachelorette lädt Kandidatin zum Tantra-Yoga ein, dort gibt es den "besondersten ersten Kuss"

Stella (27, r.) und Emma (21, M.) kommen sich beim Tantra-Yoga näher ... © RTL

Nachdem sich Emma in der vergangenen Folge so einige doofe Kommentare von ihren männlichen Mitbewohnern anhören musste, will sich Stella einen eigenen Eindruck von der Hamburgerin machen und lädt sie zum Einzeldate in ein Yogastudio ein. Beim Tantra-Yoga sollen sich die beiden Frauen näherkommen.

"Bei Emma hatte ich am Anfang Bedenken, weil sie so jung ist und noch nicht so viel Beziehungserfahrung hat. Beim Yoga hat es sich aber sehr vertraut mit ihr angefühlt", so Stella erstaunt.

In verschiedenen Asanas, also Yoga-Positionen, kommen sich die beiden immer näher - bis es schließlich zu einem akrobatischen Kuss im Herabschauenden Hund zwischen den beiden kommt.

"Das war der besonderste erste Kuss, den ich jemals mit jemandem hatte", staunt die Bachelorette.

Auch bei der heißen Dusche nach dem schwitzigen Yoga-Date soll es bei den beiden nicht nur bei einem Kuss bleiben.

"Ich find sie auf jeden Fall sexy und mag ihre Art total gerne", schwärmt Stella danach.