Hinterhältige Lästerattacken bei der Bachelorette: "Absolut nichts gerissen im Leben"

Kandidat Martin (35, M.) kann die Entscheidung von Bachelorette Stella bei der Nacht der Rosen nicht nachvollziehen. © RTL

Wie bereits in Folge sechs scheint das Muskelpaket in Läster-Laune. Dabei hält er doch vor allem sich selbst für einen der Reifsten in der Villa.

Eine Entscheidung bei der Nacht der Rosen stößt der Sportskanone aber ordentlich auf: der Rausschmiss von Kumpel und Läster-Kollege Markus (32). Besonders mit seinen Worten bringt er das deutlich zum Ausdruck - hinterrücks, versteht sich.

"Wollen die mich verarschen? Wo bin ich hier gelandet, Alter?" und "Wir sind hier im Zirkus, ich sag's euch. Kommt 1,50 Meter weiter, Alter. [...] Ist hier echt 'ne Freakshow" ist dabei nur ein Auszug aus seinem Unmut über die Blume für Mitstreiter Ferry (29). Doch auch Jan (34) steigt in das Gespräch mit dem Ältesten der Runde ein und versteht die Welt nicht mehr.

Auch er scheint es absolut unverständlich zu finden, dass "die Woo-Girls, die absolut nichts gerissen haben in ihrem Leben", weiterkommen, und stellt den Geschmack von Bachelorette Stella infrage.