Bachelorette und ihr Fynn gehen nächsten Schritt: Gemeinsames Liebes-Nest!

Berlin - Die Liebesgeschichte zwischen Bachelorette Jennifer Saro (27) und ihrem Auserwählten Fynn Lukas Kunz (26) erhält ein neues Kapitel. Sie gehen den nächsten Schritt: Er verlässt seine Heimat, zieht für sie in die Hauptstadt. Und zwar zu ihr!

Ein gar nicht mal so leichter Schritt: "Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, da bin ich ganz ehrlich", erklärt Fynn in seiner Instagram-Story. "Die Wohnung aufzugeben ist das letzte Stück um zu merken: Ich ziehe aus meiner Heimat weg. Hier bin ich aufgewachsen, habe meine Familie und Freunde hier und jetzt geht es für mich weiter. Aber natürlich freue ich mich einfach extrem auf die Zeit, die jetzt kommt."

In einem gemeinsamen Video geben die beiden Turteltauben ihr gemeinsames Liebes-Nest bekannt. Viel benötigt der 26-jährige Muckimann offenbar nicht. Zumindest beim Instagram-Reel.

Und auch seine Herzensdame kann den "next step" kaum erwarten: "Willkommen im neuen Zuhause. Ich kann's kaum erwarten jeden Morgen neben dir aufzuwachen", schrieb die Wahlberlinerin auf einen Zettel. So startet man doch gerne in den Tag.