Kein Liebescomeback nach "Prominent getrennt"! Gustav wird wieder "Bachelorette"-Kandidat

Karina Wagner (26) und Gustav Masurek (33) sind derzeit streitend bei "Prominent getrennt" zu sehen. © Screenshot/Instagram/valentinakarina, Screenshot/Instagram/gustavma4

Denn: Der Paderborner wird an der neuen Schweizer Staffel "Die Bachelorette" teilnehmen, wie jetzt mehrere Schweizer Medien berichteten.

Mit den Worten "Ich bin ein großer Quatschkopf", stellte sich der Influencer dem Publikum im Nachbarland vor. Seine Freizeit verbringe er am liebsten mit seinem Hund. Seit sieben Monaten sei er nun Single, schreibt unter anderem 20min.ch.

Was wohl RTL zu dem Spoiler sagt?

Zuletzt hatten Karina und auch Gustav noch betont, dass sie zu ihrem jeweiligen aktuellen Beziehungsstatus nichts sagen dürfen. Offensichtlich brauchen sie dies mit Hinblick auf den nächsten "Karriereschritt" des 33-Jährigen auch nicht mehr tun. Zumindest was eine gemeinsame Zukunft betrifft. Auch Karina hatte erst vor Kurzem erklärt, keinen Kontakt zu ihrem Ex zu haben.

Die künftige Bachelorette Yara Buol (25) sollte sich jedenfalls auf etwas gefasst machen.

Denn "Prominent getrennt"-Zuschauer lernten den eifrigen Realitystar - bekannt wurde Gustav durch seinen Versuch, 2021 die deutsche "Bachelorette" zu bezirzen, bei seiner Teilnahme an dem Kuppelformat "Bachelor in Paradise" lernte er dann Karina kennen und kurzzeitig auch lieben - in den vergangenen Wochen von seiner recht unangenehmen Seite kennen.