Prominent getrennt: "Unterm Strich bin ich 'ne Alkoholikerin und 'ne Hure"

Südafrika - Harte Vorwürfe und mögliche Liebes-Comebacks bestimmen auch die 4. Folge von " Prominent getrennt ", an deren Ende das erste Ex-Paar fliegt.

Sechs weitere Leute müssen danach über dem See über Schaukeln laufen. Nachdem Versuchskaninchen Matze einige lockere Schaukeln enttarnt und es auf die andere Seite geschafft hat, ist der 10.000 Euro schwere Silva Gonzalez (43) dran. Der ist mit seinen mehr als 100 Kilogramm Körpergewicht immer wieder kurz davor abstürzen, überwindet den Parcours aber dennoch meisterlich und sichert - sichtlich lädiert - die zehn Riesen für die Gruppe.

Und: "Eigentlich würde ich die Beziehung schon haben wollen. Aber nicht so toxisch, blöd und sich gegenseitig wehtun." Fabio De Pasquale (28) gibt dem 26-Jährigen einen gutgemeinten Rat: "Schreib ein neues Kapitel. Ihr habt nur ein Leben. Deswegen hau' ab von dieser Frau!"

Jenefer Riili (30) und Matthias Höhn (26) hatten in Folge 3 die meisten Stimmen der gegnerischen Frauen erhalten. Wer dachte, das war's für die ehemaligen " Berlin - Tag & Nacht "-Darsteller, irrte. Denn es dürfen auch noch die Herren nominieren. Erst dann entscheidet sich, wer die Villa als erstes Ex-Paar verlassen muss.

Übler Zoff zwischen Karina Wagner (26) und Gustav Masurek (33). © RTL

Ganz heftig wird nach dem Game das Aufeinandertreffen des ehemaligen "Bachelor in Paradise"-Paares Karina Wagner (26) und Gustav Masurek (33). Er benutzt ihr gegenüber das F-Wort und sagt, dass sie in der Beziehung immerhin kochen konnte.

Nach weiteren Vorwürfen rastet sie aus: "Gott sei dank bin ich getrennt von dir. Das war die richtige Entscheidung, weil du krankhaft bist. Meine Mutter hat Angst um ihre Tochter, dass du mir noch ein Kissen aufs Gesicht drückst, weil sie meinte, dass es nicht mehr gesund ist."

Karina weint sich danach bei Sandra Janina van der Heide (23) aus: "Unterm Strich bin ich 'ne Alkoholikerin und 'ne Hure. Das hat er auch genau so gesagt."

Gustav hingegen ist kurz vorm Abbrechen. Aber er bleibt. Trotz des üblen Zoffs. Und obwohl er sich Sorgen um seine Außendarstellung macht.

Später kommt die nicht für möglich gehaltene und harmonische Aussprache. "Es war scheiße, was ich gesagt habe. Das war unangebracht. Aber ich war so verletzt, was du gesagt hast", entschuldigt sich die Berlinerin.