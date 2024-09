Knutsch-Alarm bei der Bachelorette: "Das ist wie im Kindergarten"

Ob das überhaupt stimmt, stellt vor allem der 35-Jährige infrage, fühlt sich durch seinen blonden Konkurrenten allerdings nicht gefährdet. Autsch! Was für ein Schlag für den neben ihm eher zierlichen Devin.

Während die meisten der restlichen Villa-Bewohner dem Sales Manager den zweisamen Abend mit der Rosendame gönnen, stößt die Auswahl bei zwei Männern auf Unverständnis. "Kann ja was mit dem Typen nicht stimmen", analysieren Martin (35) und Markus (32), schließlich hätte Stella doch behauptet, auf so richtig sportliche Typen zu stehen.

Und das scheint tatsächlich die Aufregung ein wenig zu lösen. So viel es die vergangenen Tage um Sex ging, wirken die beiden mit ihren Blicken und Gesprächen eher wie zwei turtelnde Teenager. Devin scheint hin und weg von der Hobby-Pole-Tänzerin. "Sie ist die perfekte Mischung aus herzlich, süß, sexy, offen", beschreibt er sie im Interview. Große Worte, dabei ist erst Halbzeit der Show.

Für Aufsehen sorgen außerdem Akosua (21, r.) und Emma (21), als sie sich an der Party bei der Nacht der Rosen vor aller Augen küssen. © RTL

Und trotzdem: Stella und Devin kommen sich im Pool schließlich sehr nah. Und dann fällt er: der erste Kuss. Das anfangs zärtliche, liebevolle Küsschen endet schnell in einer sehr langen Knutscherei im kühlen Nass und darüber hinaus.

Wegen des Traumdates, mit dem Devin ordentlich vorlegte, herrscht in der Nacht der Rosen schließlich Gefühlschaos bei allen. Ein Stangentanz von Stella soll die Stimmung allerdings wieder auflockern. Und wie: Es kommt zu einem weiteren Kuss. Akosua und Emma (beide 21) knutschen plötzlich vor aller Augen an der Stange. Für Stella aber völlig okay, wie sie zugibt.



Nicht okay scheint für Martin allerdings der Fakt, dass Stella nicht das Gespräch mit ihm sucht. "Das ist ein Wettkampf, da bin ich eh immer ganz vorne und das weiß man", so seine Kampfansage hinter dem Rücken seiner Mitstreiter, nachdem er eine Unterhaltung von Stella und Markus gesprengt hat. "Das ist wie im Kindergarten", wird schließlich noch über das Verhalten der Jüngeren der Runde gelästert.

Seine Aktion kommt nicht bei jedem gut an - allen voran Favorit Devin. Ob sich zwischen den beiden noch ein Rosen-Krieg entfachen wird? Eine Runde weiter sind Stellas bisherigen Einzeldate-Kandidaten auf jeden Fall.