Panne vor "Bachelorette"-Start: Ist ER der Gewinner?

Fynn Lukas Kunz (24) Jennifer Saro (27)

Am 12. Juli startet die Jubiläumsstaffel der beliebten Datingshow. 18 Männer buhlen dann im TV um das Herz von Rosenlady Jennifer Saro (27) - einer von ihnen: Ex- "Love Island"- Kandidat Fynn Lukas Kunz (24).

Die Bombe ließ der TV-Hottie auf Instagram platzen: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf dieses spannende Abenteuer freue und bin gespannt, was mich auf der Reise erwartet", verkündete er in seinem Beitrag.

Für viele seiner Follower schien das jedoch keine Überraschung mehr gewesen zu sein! Sie wollen nicht nur schon vorher gewusst haben, dass Fynn an der Show teilnimmt - noch schlimmer: Der Lüneburger soll sich bereits als Gewinner der 10. "Bachelorette"- Staffel entlarvt haben.

So wollen aufmerksame Zuschauer in den Instagram-Storys von Jennifer und Fynn erkannt haben, dass sich die beiden zusammen in ihrer Wohnung aufhielten. Kurz nachdem die Influencerin eine Aufnahme von ihrem Balkon teilte, klagte Fynn in seiner Story über eine Allergie – und zwar auf einem Balkon, der dem der 27-Jährigen verdächtig ähnlich sah.

Doch das ist nicht alles! Die Follower wollen auf Jennifers Wäscheständer zudem ein T-Shirt von Fynn entdeckt haben, das er kurz zuvor in seiner Story trug. Alles nur Zufall oder haben sich die beiden Reality-Stars wirklich einen fatalen Fehler erlaubt?