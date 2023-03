"Die Bergretter": Markus seilt sich zu Verletztem ab, jetzt zählt jede Sekunde!

Mit dem Helm soll der Verletzte durch die Bergretter ins Tal gebracht werden - jede Sekunde zählt! © ZDF/Barbara Bauriedl

Wie durch ein Wunder trifft Markus auf die Freunde in der brenzligen Situation und kann ihnen zu Hilfe eilen. Till wird ins Krankenhaus geflogen. Doch was ist mit Charly? Niemand hat bemerkt, dass auch er ernsthaft verletzt ist.

Ralf will seinen Nebenbuhler aus dem Weg schaffen und lockt Charly unter einem Vorwand auf einen Gipfel. Doch Ralf kann seine Beziehung zu Romina nicht mit Geld retten. Er lässt Charly alleine auf dem Gipfel zurück - dabei hängt dessen Leben bereits am seidenen Faden.



In der Bergretter-Zentrale stößt Rudi (Michael Pascher, 43) an seine Grenzen: Seit Simon weg ist, hat sich niemand um die Buchhaltung gekümmert! Dabei will die neue Tourismus-Beauftragte Elisa Rödder (Sonja Kirchberger, 58) eine komplette Finanzübersicht sehen, um das neue Budget für die Bergretter festzulegen. Eine unerwartete Hilfe beim Papierkram macht Rudi verlegen.

Die neue Folge "Die Bergretter" läuft am Donnerstag (30. März) um 20.15 Uhr im ZDF und ist vorab online in der ZDF-Mediathek verfügbar.