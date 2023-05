"Die beste Klasse Deutschlands": Starke Sachsen-Schüler scheitern "und haben furchtbar geweint"

"Die beste Klasse Deutschlands": Die 7.1 des Gymnasiums St. Augustin aus Grimma musste sich im Superfinale der TV-Show geschlagen geben.

Von Nico Zeißler

Grimma/Erfurt - Es hat so lang so gut ausgesehen. Aber am Ende musste sich die 7.1 des Gymnasiums St. Augustin aus Grimma (Landkreis Leipzig) im Superfinale der TV-Show "Die beste Klasse Deutschlands" geschlagen geben. Das Buchstabieren eines Wortes katapultierte die zuvor so starken Jugendlichen aus der KiKA-Sendung.

Die Schüler der Klasse 7.1 aus dem Grimmaer Gymnasium St. Augustin standen im Superfinale. © KiKA/Steffen Becker Die am Samstagmittag in der ARD ausgestrahlte Quizsendung lief zunächst bombastisch gut für die sächsischen Schüler, die die Show nach ihrer Rückkehr aus einem Language-Camp mit englischen Muttersprachlern in Ilmenau sicher vor dem Fernseher verfolgten. Emilia und Rafael, die ihre auf Englisch vertiefte Klasse am Ratepult vertraten, sammelten jede Menge Punkte, lagen nahezu durchgehend gegen drei andere Klassen in Führung. Dass Emilia überhaupt teilnehmen konnte, stand zwischenzeitlich in den Sternen. Denn sie hatte sich Wochen vor der ersten Aufzeichnung den Arm beim Inlineskating gebrochen, musste sogar mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. TV & Shows Nach schrecklichem Bären-Angriff: Star-Tierfilmer Kieling verrät, was ihm das Leben rettete "Wir haben voll auf sie gesetzt, wir wollten sie nicht verlieren", sagte ihre Klassenlehrerin Sibylle Arnold (57) im TAG24-Interview. Ihr kleines Handicap tat der Show aber keinen Abbruch. Im Gegenteil. Doch eine Rechtschreibfrage änderte alles.

Die beste Klasse Deutschlands - Das Superfinale: "Die Stimmung danach war ganz schlimm und bitter"

Emilia und Rafael sammelten zahlreiche Punkte für ihre Klasse. © KiKA/Steffen Becker Wie wird das Wort "galoppieren" buchstabiert? Zur Auswahl standen "galoppieren", "galloppieren" und "gallopieren". Antwort A war richtig, die 22 Grimmaer Schüler tippten aber fast durch die Bank weg falsch. Die Erklärung für den tragischen "Blackout" lieferten die Teenager anschließend. "Sie haben mir berichtet, dass sie ja die Englischklasse sind und sie alles richtig gemacht haben, weil die englische Variante so ist", so Arnold. Tatsächlich heißt es im Englischen "gallop". Ganz bitter! Als Viertplatzierte mussten die mit vier Schülern aus der Parallelklasse 7.5 aufgefüllten Gymnasiasten das Feld räumen und zuschauen, wie sich die 7D des Neuen Gymnasiums aus dem hessischen Rüsselsheim am Main zum Sieger krönte. TV & Shows Trotz Gutachtens! Krankenkasse lehnt Hilfsmittel für behinderten Anton (9) ab "Die Stimmung danach war ganz schlimm und bitter", bestätigt die Grimmaer Klassenlehrerin. "Die Schüler sind richtig zusammengebrochen und haben furchtbar geweint. Das sieht man zum Glück im Fernsehen nicht. Als wir als Finalisten zurückgefahren sind, das war ganz, ganz toll. Nach dem Finale war es das krasse Gegenteil."

Die beste Klasse Deutschlands: 1000 Euro für Grimmaer Klassenkasse

Die 7.1 lernt am Gymnasium St. Augustin in Grimma. © Medienportal Grimma Immerhin können sich die Grimmaer über 1000 Euro für die Klassenkasse freuen, die möglicherweise für eine Ersatzfahrt für die Amsterdam-Reise verwendet werden. In die niederländische Hauptstadt geht es nun nämlich für die Show-Sieger aus Rüsselsheim. Sibylle Arnold: "Trotz dieses blöden Ausgangs haben die Schüler das sehr genossen und sind als Klasse noch viel mehr zusammengewachsen." Überhaupt erst in die Show ging es für die 13-Jährigen, weil Mitschülerin Frieda ein Jahr zuvor darauf aufmerksam machte. In einer Projektwoche am Ende des Schuljahres erstellten sie ein Bewerbungsvideo und sendeten es ein. "Ich habe mir nicht so viele Hoffnungen gemacht, weil ich dachte, es werden so viele Bewerbungen eingehen und wieso sollen sie gerade uns aus Grimma nehmen", gab Arnold zu. Aber genau so kam es! Sie wurden eine von 16 ausgewählten Klassen und können stolz auf Platz 4 sein!

Sieger der diesjährigen Staffel wurde die 7D des Neuen Gymnasiums aus Rüsselsheim am Main. © KiKA/Steffen Becker