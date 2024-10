"Die Höhle der Löwen": Dieser Pitch ist für Carsten Maschmeyer eine Herzensangelegenheit

Allerdings gibt es ein Problem: Immer wenn er länger am Computer zu Gange ist, bekommt er Druckstellen an der Stirn, was alles andere als angenehm ist.

Denn er hat mit seinem Unternehmen Treye Tech "FourWays" entwickelt. Ein Programm, das es ermöglicht, die Maus per Kopfgesten zu steuern. So können auch in ihrer Bewegung eingeschränkte Menschen Pflegepersonal rufen oder per Sprachausgabe kommunizieren.

"Also das muss man erst mal sagen: Extrem beeindruckend, berührt einen. Also muss man echt sagen: Wahnsinn!", so Ralf Dümmel (57).

Zwar spricht er den anderen Löwen damit aus der Seele, dennoch ist der Deal für ihn keine Option - genau wie für fast alle anderen Investoren. Denn: Sie sind im Software-Bereich nicht allzu breit aufgestellt.

Die einzige Ausnahme ist Maschmeyer - und der ist nicht ohne Grund Antons Wunschlöwe!

Da es für den 65-Jährigen eine Herzensangelegenheit ist, verhandelt der Finanzunternehmer nicht mal nach, sondern ist sofort bereit, die gewünschten 150.000 Euro für 15 Prozent an Treye Tech zu investieren.