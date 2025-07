"Die Höhle der Löwen": Kult-Investor Frank Thelen kehrt nach Intermezzo zurück

"Es fühlt sich an wie nach Hause kommen", meint Thelen zu seinem Show-Comeback. Immerhin sei "Die Höhle der Löwen" für ihn nicht nur Entertainment, "sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden".

Demnach werde Thelen in der neuen Herbststaffel wieder dauerhaft als Investor zu sehen sein - an der Seite von Dagmar Wöhrl (71), Judith Williams (54), Ralf Dümmel (58), Carsten Maschmeyer (66) und Janna Ensthaler (42).

Bei den neuen "Battle-Pitches" müssen die Gründer gegeneinander antreten, um die Investoren zu überzeugen. Hier die Unternehmen "NewLifeJobs" (l.) und "SwimPal". © RTL / Bernd-Michael Maurer

Was er damit meint: Die Fans der Sendung dürfen sich auf mehrere neue Elemente in der Show freuen. So erhalten die Zuschauer etwa erstmals exklusive und ungefilterte Eindrücke aus dem Ankunftsbereich, wo die Gründer Moderator Amiaz Habtu (47) wenige Minuten vor ihrem Pitch treffen.

"Die neue Rubrik zeigt hautnah, wie emotional, aufgeregt und energiegeladen die Gäste kurz vor ihrem großen Auftritt sind - und liefert authentische Einblicke hinter die Kulissen der Gründerwelt", meint VOX dazu.

Hinzu kommen die sogenannten "Battle-Pitches", die in der Herbststaffel neu eingeführt werden. Dabei treten zwei Gründerteams in einem je einminütigen Kurz-Pitch gegeneinander an. Das Besondere: Nur eines der Teams bekommt anschließend die Chance, den Löwen sein Produkt in voller Länge zu präsentieren, das andere muss die Show sofort wieder verlassen.

Der Startschuss für die neue Staffel fällt am 25. August ab 20.15 Uhr bei VOX. Bereits eine Woche zuvor, ab dem 18. August, sind die neuen Folgen zudem bei RTL+ verfügbar.