Idee "im Bett entstanden": Gründer bringen Investoren mit Gleitgel in Verlegenheit

Das Setting passt zum Produkt: Die Idee sei schließlich laut des Gründer-Pärchens im Bett entstanden. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Die Idee sei "im Bett entstanden", wo sie "einiges ausprobiert" hätten, verraten die Wahl-Mallorquiner in der kommenden Folge. "Wir haben ganz viel Spaß am Sex", so Stefan und Nathalie, die seit vier Jahren liiert sind und in einer Patchwork-Familie leben.

Mit den synthetischen Inhaltsstoffen der herkömmlichen Gleitgele waren sie allerdings nicht zufrieden. Schließlich wollte das Paar ein Mittel, welches nicht nur das Liebesleben aufpeppt, sondern gleichzeitig die Intimflora der Frau schützt.

Auf der Suche nach Alternativen seien die beiden auf Kokosöl gestoßen. Dies sei nicht nur für seine feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt, sondern wirke auch antibakteriell.

Entstanden ist "Kokomoon Organic Pleasure". Das Produkt sei "eine 100 Prozent natürliche Gleitcreme, die sexuelles Vergnügen mit intimer Pflege vereint", erklären die Erfinder.

Doch damit nicht genug: Das Gleitmittel, das online für stolze 39,90 Euro erhältlich ist, sei auch noch essbar! "Da gibt es ja auch Spielchen, wo der Geschmack eine Rolle spielt", weiß Unternehmer Carsten Maschmeyer (66).