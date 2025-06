Plasberg-Tochter stellt App bei "Die Höhle der Löwen" vor: Investoren geraten ins Schwitzen

Berlin - Mit der App "Equaly" wollen Louisa Plasberg (32), Tochter von TV-Moderator Frank Plasberg, und Ronja Hoffacker (33) aus Berlin den ewigen Streit um den Abwasch beenden und für mehr Gleichberechtigung in Beziehungen sorgen. In der aktuellen Ausgabe von " Die Höhle der Löwen " bringt das Thema Care-Arbeit so manchen Investor ins Schwitzen.

Ronja Hoffacker (33, l.) und Louisa Plasberg (32) aus Berlin haben eine App entwickelt, die helfen soll, Care-Arbeit besser zu organisieren. © RTL / Stefan Gregorowius

Noch bevor die beiden Frauen überhaupt auf der Bühne sind, wird es auch schon grundsätzlich unter den Löwen. Judith Williams (53) will es wissen: "Was macht ihr im Haushalt?", fragt sie in Richtung ihrer männlichen Kollegen.

Statt einer Antwort gibt es von den Adressierten erst mal nur betretenes Schweigen. In die Luft gucken, Däumchen drehen, dann wagt sich Tillman Schulz (35) vor und bekennt Farbe.

"Also ich mache gar nichts. Kein Stück", gibt Schulz, immerhin ehrlich, zu. "Gar nichts. Ah", sagt Judith Williams nur und zieht vielsagend die Augenbraue hoch.

Neben ihr ein grinsender Carsten Maschmeyer (66), der wirkt, als könne er sein Glück kaum fassen. Jetzt, wo sich sein junger Kollege selbst in die Schusslinie gebracht hat, kann er punkten. "Ich hab das Kochen - also in der Freizeit - weitgehend übernommen", kann Maschmeyer auftrumpfen.

"Ralph, was machst Du?", wendet sich Judith William im Anschluss an Ralph Dümmel, der noch nicht geantwortet hat. Auch er erledige in Sachen Haushalt "nicht viel", muss der Unternehmer gestehen. Sogleich folgt das große Aber: Schuld an Dümmels Untätigkeit in Haushaltsfragen trägt demzufolge nämlich - wer hätte das gedacht - dessen Frau!