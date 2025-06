"Die Höhle der Löwen": Finanzspritze in Milliardenhöhe? Gründerin hofft auf Wunsch-Investor

Hamburg - "Mein Ziel ist es, die koreanische Küche in die deutschen Haushalte zu bringen" beginnt die Hamburger Gründerin Sung-Hee (40) ihren Vortrag vor den potenziellen Investoren in der neuesten Folge der VOX-Sendung " Die Höhle der Löwen ".

Was zunächst wie eine enorme Forderung klingt, entpuppt sich nun als sprachliche Spielerei, denn bei "Won" handelt es sich um die Währung in Südkorea.

"Dazu benötige ich 145 Milliarden ...", so die 40-Jährige. Die Blicke der Löwen sprechen Bände. Doch nach einer kurzen Pause dann die Erlösung: "Won. Das entspricht 100.000 Euro für 20 Prozent", fährt die Unternehmerin fort.

Als es am Ende ihres Vortrags letztendlich zum Angebot seitens der Gründerin kommt, steht der Schock den Löwen ins Gesicht geschrieben: Die geforderte Summe hat es in sich!

Mit ihrer Marke "Arang" bietet die zweifache Mutter unter anderem verschiedene koreanische Marinaden oder Seetangsuppe an. Doch um ihr Unternehmen weiter voranzutreiben, träumt die Hamburgerin von der Unterstützung der Löwen.

Mit ihrer Marke "Arang" möchte die Unternehmerin koreanische Küche in Deutschland groß machen. © Bildmontage: RTL / Stefan Gregorowius

Sung-Hee selbst ist zwar nicht in Südkorea, sondern in Hamburg geboren. Ihre Eltern hingegen schon. Nachdem diese Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen sind, eröffneten sie 1975 das erste südkoreanische Restaurant in Norddeutschland mit dem Namen "Arang".

"Dadurch war koreanische Küche immer Teil ihres Lebens", erklärt die Gründerin in der Sendung und ließ sich vom elterlichen Restaurantnamen zu ihrem eigenen Markennamen inspirieren.

"Liebe Löwen, vom Geschmack können Sie sich jetzt selbst überzeugen", so die Hamburgerin weiter und reicht den potenziellen Investoren eine Variation an koreanischen Gerichten. Als bekennender Asienfan hat Sung-Hee jedoch einen ganz bestimmten "Wunschlöwen" im Visier: Tillman Schulz.

Ob die Unternehmerin ihren Wunsch-Investor tatsächlich für sich und ihr Projekt gewinnen kann? Das erfahrt Ihr am Montagabend, ab 20.15 Uhr, auf VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+.