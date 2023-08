Die Höhle der Löwen geht wieder los! Diese neue Investorin ist mit dabei

Köln - Der TV-Hit " Die Höhle der Löwen " geht in eine neue Runde! Die Investoren-Runde um Ralf Dümmel (56) und Co. geht schon Ende August wieder auf die Jagd und erhält dabei prominente Unterstützung.

Schon bald können TV-Zuschauer in der 14. Staffel des Quotenhits aus Köln-Deutz wieder mit sympathischen Gründerinnen und Gründern mitfiebern.

Anders als in den vorherigen Staffeln wird diesmal ein bekanntes Gesicht fehlen - nämlich das von Judith Williams (51). Die Teleshopping-Expertin legte sich vor einigen Monaten selbst eine Pause auf, um Zeit mit ihrer Familie zu genießen. Außerdem soll die US-Amerikanerin schon bald eine eigene Show auf Sat.1 bekommen.

Ihre Nachfolgerin weiß dabei ganz genau, was sie vorhat. "Diversität ist mein Herzensthema. Dabei investiere ich vor allem in von Frauen gegründete Start-ups. Von Babynahrung bis alkoholfreier Gin ist alles dabei! Mir geht es darum, die Start-ups nicht nur mit dem Investment, also rein finanziell, zu unterstützen, sondern aktiv mit meiner Expertise weiterzuentwickeln."

Los geht es ab Montag, dem 28. August (20.15 Uhr) auf VOX.