"Höhle der Löwen"-Jurorin startet jetzt als Model durch

Als Jurorin bei "Die Höhle der Löwen" zeigt sich Janna Ensthaler (41) als knallharte und entscheidungsfreudige Investorin. © Henning Kaiser/dpa

Ensthaler hat einen Vertrag bei der berühmten Hamburger Agentur MGM unterschrieben, die mit Luxus-Marken wie Louis Vuitton, Chanel oder Dior zusammenarbeitet.

"Ich habe früher nie gemodelt. Das ist absolut neu für mich", erklärte die 41-Jährige Bild. "Ich stand als Kind vor meinem Spiegelbild am Fenster und wollte Popstar werden. Es war immer ein Mädchentraum, so etwas zu machen, sonst hätte ich nie Ja gesagt."

Aktiv wäre die Unternehmerin nie auf die Idee gekommen, doch irgendwann wurde sie von MGM Models auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob sie nicht Lust habe.

"Ich bin gerade in einer wahnsinnig guten Lebensphase, bin Mami von drei Kindern, bin glücklich verheiratet, habe Spaß an so was", sagte die gebürtige Hamburgerin weiter. Sie fühlt sich mit ihren 41 Jahren in ihrem Körper und mit ihrem Aussehen wohl.

"Das ist wichtig, wenn man die Entscheidung trifft, sich so zu zeigen. Ich bin die Fernsehkameras ja auch schon ein paar Jahre gewohnt, deshalb fühle ich mich bei den Shootings auch wohl", erklärte Ensthaler, die seit 2023 zum Investoren-Team bei "Die Höhle der Löwen" zählt und laut "Manager Magazin" zu den 100 einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft gilt.