Baby-Drama bei "Die Höhle der Löwen": Janna Ensthaler offenbart Schicksalsschlag

Zwar sei ihre Tochter umgehend mit einem Antibiotikum versorgt worden, dennoch habe sie einfach nicht genügend Sauerstoff aufnehmen können. Die dramatische Folge: Jannas Tochter musste mit einer Maske beatmet werden und kam in einen Inkubator.

Als Jennifer (30) und Oliver (33) nämlich davon berichten, wie schwer der Start ins Leben für ihren Sohn Raphael gewesen ist, kann Janna ihre Tränen kaum zurückhalten - und fängt dann an, ihre eigene bewegende Geschichte zu erzählen.

Jennifer (30) und Oliver Tlusteck (33) wollen mit ihrem Unternehmen "meinmaikämpfer" Kleidung für Frühchen vertreiben. © RTL / Bernd-Michael Maurer

"Ich war noch nie in meinem Leben so lange wach. Ich war durchgehend bei ihr", erinnert sich die Unternehmerin an die schweren Stunden.

Dass zu diesem Zeitpunkt weitere fünf Babys auf der Station gelegen haben, die allesamt behandelt werden mussten, habe die Situation für sie zusätzlich schwierig gemacht, erzählt die 40-Jährige: "Jedes Mal, wenn es piepst, heißt es, dass eines der Kinder in Lebensgefahr ist. Und du sitzt da und es piept eigentlich immer irgendwas."

Ihr sei daher permanent "das Herz in die Hose" gerutscht, so Janna, die ergänzt: "Es waren die schlimmsten 48 Stunden meines Lebens!"

