"Die Höhle der Löwen"-Investoren verzweifeln an Gründerprodukt: "Bitte hör damit auf"

Köln - So deutliche Worte hört man in der " Höhle der Löwen " selten: Am Montagabend hagelte es für ein Produkt massive Kritik von den Investoren. Dabei hatte sich Gründer Daniel Muntean (44) zuvor sogar im "Battle-Pitch" gegen einen direkten Konkurrenten durchsetzen können ...

Mit seinem Produkt "Butterboard" will Daniel Muntean (44) harte Butter in wenigen Sekunden weich und streichzart machen. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Im 60-Sekunden-Pitch trat der 44-Jährige mit seinem "Butterboard" gegen Christian Nowak (41) mit seinem Produkt "Brot Stöcki" an - und machte die Löwen Judith Williams (54), Ralf Dümmel (59), Janna Ensthaler (42), Frank Thelen (50) sowie Gastinvestor Christian Miele (38) neugierig.

Beim anschließenden großen Pitch erklärte Muntean seine Idee dann ausführlicher: Mit dem "Butterboard" soll harte Butter in Sekundenschnelle weich und streichzart werden. Damit würden insbesondere Fans des Butterbrots auf ihre Kosten kommen.

Eigentlich eine smarte Idee, finden die Gründer. Doch die Umsetzung scheint weitaus weniger überzeugend zu sein. Damit das Brettchen seine Wirkung nämlich tatsächlich entfalten kann, muss die Butter vorher in Scheiben geschnitten werden, die weder zu groß noch zu klein sein dürfen.

"Habe ich richtig geschnitten?", fragt sich daher Williams beim Ausprobieren, während Thelen die Nerven verliert und schimpft: "Das hängt ja am Messer!" Als er den Verkaufspreis von 19,99 Euro hört, platzt dem erfahrenen Unternehmer dann endgültig die Hutschnur: "Du bist komplett falsch abgebogen. Meine Empfehlung ist, das sofort einzustellen. Kein Mensch wird das für 20 Euro kaufen. Bitte hör damit auf!"