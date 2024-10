Die Höhle der Löwen: Tillman Schulz findet Gründerinnen "abgewichst, aber geil!"

Köln - Mit ihren Haferriegeln wollen Lorena (25) und Laura (27) die Welt der Snacks revolutionieren. Statt auf Zucker und ungesunde Zutaten setzen die beiden auf darmfördernde Präbiotika. Kommt das in " Die Höhle der Löwen " gut an?

Laura (27, l.i.B.) und Lorena (25,r.i.B.) haben ihr Start-up neben dem Studium gegründet. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Süßigkeiten, die gut schmecken und auch noch den Darm gesund halten, so lautet die Geschäftsidee von "bae treat". Mit quietschbunter Verpackung und Jugendslang wollen die beiden Studentinnen punkten.

"Es gibt doch so viele Bites mit Datteln und Kokos und weiß ich was", verdreht Löwin Tijen Onaran (39) genervt die Augen. Auch Tillmann Schulz (35) kann zunächst nicht verstehen, was an den Riegeln so innovativ sein soll, immerhin könne man diese bereits in jedem Drogeriemarkt kaufen.

Doch spätestens beim Geschmackstest überzeugt "bae treat" alle Löwen. "Wirklich creamy", freut sich Tijen, doch Ralf Dümmel (57) begeistert noch etwas ganz anderes:

"Was so auffällig ist, bei jeder Antwort kommt immer ein Lächeln mit (...) ihr habt eine sehr, sehr positive Ausstrahlung", stellt er grinsend fest.